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*Лидер SEPULTURA хочет братьев 221
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 129
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Black Sabbath

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METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SABBATH



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Оригинальный состав BLACK SABBATH — Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler и Bill Ward — отыграют финальное шоу в июле. "Back To The Beginning" пройдет пятого июля на Villa Park, Birmingham, United Kingdom, а на разогреве выступят METALLICA, SLAYER, PANTERA и многие другие.

В завершении мероприятия выступит звездная группа, в которую войдут Billy Corgan (THE SMASHING PUMPKINS), Tom Morello (RAGE AGAINST THE MACHINE), Fred Durst (LIMP BIZKIT), Jonathan Davis (KORN), Wolfgang Van Halen и многие другие. Кроме того, в качестве музыкального руководителя мероприятия выступит и сам Morello.

Morello: «Это будет самое грандиозное хэви-металл шоу в истории»

Все собранные средства будут направлены в адрес Birmingham Children's Hospital и Acorn Children's Hospice.

Ozzy: «Пришло мое время вернуться к истокам... время отдать долг месту, где я родился. Какое счастье, что я могу сделать это с помощью людей, которых я люблю. Бирмингем - настоящий дом металла. Birmingham Forever».



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5 фев 2025
F
Fo0x
Главное чтобы Оззи дожил.
Like!1
5 фев 2025
d
decided
А господин Bill Ward знает об этом?
Like!1
5 фев 2025
Starbreaker
decided, он напишет стихи о том, что ему вновь подложили неподписываемый контракт.

просмотров: 194

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