METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SABBATH



Оригинальный состав BLACK SABBATH — Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler и Bill Ward — отыграют финальное шоу в июле. "Back To The Beginning" пройдет пятого июля на Villa Park, Birmingham, United Kingdom, а на разогреве выступят METALLICA, SLAYER, PANTERA и многие другие.



В завершении мероприятия выступит звездная группа, в которую войдут Billy Corgan (THE SMASHING PUMPKINS), Tom Morello (RAGE AGAINST THE MACHINE), Fred Durst (LIMP BIZKIT), Jonathan Davis (KORN), Wolfgang Van Halen и многие другие. Кроме того, в качестве музыкального руководителя мероприятия выступит и сам Morello.



Morello: «Это будет самое грандиозное хэви-металл шоу в истории»



Все собранные средства будут направлены в адрес Birmingham Children's Hospital и Acorn Children's Hospice.



Ozzy: «Пришло мое время вернуться к истокам... время отдать долг месту, где я родился. Какое счастье, что я могу сделать это с помощью людей, которых я люблю. Бирмингем - настоящий дом металла. Birmingham Forever». http://blacksabbath.com





