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*У KING DIAMOND есть целых десять песен 59
*EKTOMORF выступят в России в мае 37
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
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Black Sabbath

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OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH»



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OZZY OSBOURNE в программе "Ozzy Speaks" сообщил, что планирует выступить с BLACK SABBATH на "полшышечки":

«Я не планирую выступать с BLACK SABBATH с полным сетом. Я стараюсь сделать то, что в моих силах, там, где мне комфортно».

76-летний фронтмен, который в 2020 году сообщил, что у него диагностирована болезнь Паркинсона, добавил, что делает все возможное, чтобы подготовиться к концерту в Вилла-Парке:

«Я пытаюсь встать на ноги. Когда вы встаете утром, вы просто вскакиваете с кровати. Мне же приходится с трудом удерживать равновесие, но я пока не умер. Я все еще активно занимаюсь всяким».




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17 фев 2025
S
SnakeZ
Отличная семейка - как все грамотно сделано у Шерон - сначала бомба новость и солдаут по билетам, а потом потихоньку начинается, то да се, к июлю станет понятно что хэдлайнеры в составе с оззи сыграют в лучшем случае 1-3 песни . Зато шуму!
Like!2
17 фев 2025
olly71
SnakeZ, а кто то ожидал что он в таком состоянии полный полтора часовой сэт отбахает ? Тут если вообще доживёт до июля уже успех а если ещё 3-4 песни сидя сможет выдержать не потеряв сознание то все будут довольны .
17 фев 2025
S
SnakeZ
olly71, да нет конечн, но только перед Сабат у него заявлено еще личное выступление.
т.е. по факту он споет сначала
1. No more Tears как Оз
2. Paranoid как БС
Занавес.
17 фев 2025
E
Evil Dmitry
Мужик, тебе бы вообще до концерта дожить.. Дай Бог!
17 фев 2025
P
Petrucci
Не получилось бы,как с Майклом,упокой господь его душу,Джексоном... норм делюга тогда вышла... Мало кто захотел вернуть билеты на последний,хоть и не состоявшийся концерт

просмотров: 1409

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