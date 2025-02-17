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OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH»



OZZY OSBOURNE в программе "Ozzy Speaks" сообщил, что планирует выступить с BLACK SABBATH на "полшышечки":



«Я не планирую выступать с BLACK SABBATH с полным сетом. Я стараюсь сделать то, что в моих силах, там, где мне комфортно».



76-летний фронтмен, который в 2020 году сообщил, что у него диагностирована болезнь Паркинсона, добавил, что делает все возможное, чтобы подготовиться к концерту в Вилла-Парке:



«Я пытаюсь встать на ноги. Когда вы встаете утром, вы просто вскакиваете с кровати. Мне же приходится с трудом удерживать равновесие, но я пока не умер. Я все еще активно занимаюсь всяким».







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