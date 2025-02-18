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*EKTOMORF выступят в России в мае 39
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 28
*GENE SIMMONS: «Рок не в моде» 24
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 22
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Black Sabbath

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|||| 17 фев 2025

GUNS N' ROSES, TOOL и RIVAL SONS добавлены на концерт BLACK SABBATH



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GUNS N' ROSES, TOOL и RIVAL SONS стали новыми участниками прощания с Ozzy в Бирмингеме пятого июля, билеты на которое были распроданы менее чем за десять минут на прошлой неделе.




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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18 фев 2025
Klawd Air
Шоу эпохальное намечается, конечно. Жаль что по такому поводу.

просмотров: 168

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