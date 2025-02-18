17 фев 2025



GUNS N' ROSES, TOOL и RIVAL SONS добавлены на концерт BLACK SABBATH



GUNS N' ROSES, TOOL и RIVAL SONS стали новыми участниками прощания с Ozzy в Бирмингеме пятого июля, билеты на которое были распроданы менее чем за десять минут на прошлой неделе.







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