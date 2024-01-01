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Black Sabbath

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CARMINE APPICE считает, что BLACK SABBATH не играли тяжёлый металл



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Легендарный барабанщик Carmine Appice недавно дал интервью для радио W4CY. Когда ведущий отметил, что такие группы, как QUIET RIOT, не считались настоящим тяжёлым металлом в начале 1980-х годов, когда зарождалось движение трэш-металла с такими группами, как METALLICA и SLAYER, Carmine согласился:

«То же самое можно сказать и о SLAYER. В те времена они так не жужжали на гитарах. Все эти группы. Например, BIOHAZARD. В том смысле, что все эти группы были хард-роком. А потом металл-движение пошло дальше, и у всех стали появляться эти "бензопилы", как у METALLICA, вроде жужжащих гитар и быстрых бас-барабанов, как у Lars'a [Ulrich'a]. И я думаю, что именно с этого всё и началось. Всё то, что происходит сегодня, началось с METALLICA, как я думаю. Конечно, я могу и ошибаться. Но для меня всё, что было до этого, включая BLACK SABBATH, было хард-роком. То есть BLACK SABBATH были для меня просто ещё одними LED ZEPPELIN из Бирмингема. Мы играли с BLACK SABBATH на концертах в те времена, когда они только начали выступать с CACTUS... Мы были блюз-рокерами, как и BLACK SABBATH. Я о том, что "Paranoid" в те времена была для меня чем-то вроде "Communication Breakdown" [LED ZEPPELIN]. А потом, по мере того как всё развивалось, их звучание стало более плотным, но в нём всё ещё не было этого жужжащего звука. Это моё собственное мнение. Все говорят, что BLACK SABBATH тяжёлые — они тяжёлый хард-рок».




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