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CARMINE APPICE считает, что BLACK SABBATH не играли тяжёлый металл



Легендарный барабанщик Carmine Appice недавно дал интервью для радио W4CY. Когда ведущий отметил, что такие группы, как QUIET RIOT, не считались настоящим тяжёлым металлом в начале 1980-х годов, когда зарождалось движение трэш-металла с такими группами, как METALLICA и SLAYER, Carmine согласился:



«То же самое можно сказать и о SLAYER. В те времена они так не жужжали на гитарах. Все эти группы. Например, BIOHAZARD. В том смысле, что все эти группы были хард-роком. А потом металл-движение пошло дальше, и у всех стали появляться эти "бензопилы", как у METALLICA, вроде жужжащих гитар и быстрых бас-барабанов, как у Lars'a [Ulrich'a]. И я думаю, что именно с этого всё и началось. Всё то, что происходит сегодня, началось с METALLICA, как я думаю. Конечно, я могу и ошибаться. Но для меня всё, что было до этого, включая BLACK SABBATH, было хард-роком. То есть BLACK SABBATH были для меня просто ещё одними LED ZEPPELIN из Бирмингема. Мы играли с BLACK SABBATH на концертах в те времена, когда они только начали выступать с CACTUS... Мы были блюз-рокерами, как и BLACK SABBATH. Я о том, что "Paranoid" в те времена была для меня чем-то вроде "Communication Breakdown" [LED ZEPPELIN]. А потом, по мере того как всё развивалось, их звучание стало более плотным, но в нём всё ещё не было этого жужжащего звука. Это моё собственное мнение. Все говорят, что BLACK SABBATH тяжёлые — они тяжёлый хард-рок».







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