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TONY MARTIN объяснил, почему "Eternal Idol" не попал в новый бокс-сет BLACK SABBATH



TONY MARTIN в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какие чувства он испытывает от того факта, что его записи с BLACK SABBATH вновь доступны широкой публике:



«Честно говоря, было несколько периодов, когда я считал, что это не произойдёт. На самом деле около года назад менеджер Tony Iommi позвонил мне и сказал: "Это настолько сложно, что я думаю, что вряд ли мы сможем это сделать". И я смирился с тем, что этого не произойдёт. Это связано с политикой группы на самом деле. Вот и всё. Есть множество людей, которые вовлечены в процесс, и все они должны быть в деле, но всё постоянно меняется. В конце концов это стало немного утомительным, но Tony Iommi и BMG молодцы. Боже мой, сколько терпения они проявили, чтобы собрать всё воедино и выпустить этот бокс-сет. Вот это да!



Я очень взволнован. Последние 25 лет я не держал эти альбомы в своих руках. Я раздарил все свои, думая, что смогу достать ещё несколько, но этого не произошло. Их просто перестали выпускать. Так что снова держать их в руках— это очень здорово. Была проделана замечательная работа. Так что я очень рад и взволнован. И теперь я помогаю. Потому что я, конечно, больше не в группе. Я просто предложил свою помощь в продвижении. И мне ответили: "Отлично. Да. Давай сделаем это"».



Когда ведущий заметил, что сейчас, похоже, эра Martin'a в BLACK SABBATH ценится больше, чем во время выхода альбомов, он ответил:



«Да, на это есть свои причины. Отчасти люди уже смирились с тем, что "это новый парень". Кроме того, прошло уже 25 лет, и теперь мы обращаемся к совершенно другой группе людей, в дополнение к тем, кто уже был ранее. Но для внешнего мира — ну, и для меня, конечно, — это было похоже на огромный 25-летний разрыв. На самом деле фанаты всегда были рядом. Я и сам ждал, когда же альбомы вернутся в продажу. Это просто политика группы на самом деле. Вот и всё».



Что касается того, почему альбом 1987 года "The Eternal Idol" отсутствует в бокс-сете, Tony подтвердил, что права на его дебютный альбом в BLACK SABBATH, к сожалению, принадлежат другой звукозаписывающей компании:



«Он принадлежит кому-то другому. И ещё "The Eternal Idol" был переиздан не так давно. Так что они решили что-то из серии: "Никакой паники, потому что это уже было сделано. Давайте двигаться дальше». Потому что в этом случае они были бы связаны контрактами на века, я думаю. Они изо всех сил пытались заставить людей, которые связаны с этими четырьмя альбомами, решиться и сделать что-то.



Я был за это всё время, потому что это моя карьера, это моя история. Это не только история группы, это 10 лет моей жизни, которые ушли в самоволку. Я был готов к этому всё это время, но некоторые люди не занимались вопросом. И им потребовалось время, чтобы принять это».







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