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Black Sabbath

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|||| 19 дек 2024

Концертное видео BLACK SABBATH 1976 года



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Видео с выступления BLACK SABBATH девятого ноября 1976 года на Selland Arena, Fresno, California, доступно для просмотра ниже.




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19 дек 2024
gravitgroove
В раннем детстве всегда думал, глядя на обложки отцовского винила, что Тони и Гизер братья, и что они из Грузии или Армении.
Like!1

просмотров: 259

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