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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 53
*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Новая песня GRAVE DIGGER 31
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 28
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Black Sabbath

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21 ноя 2024 : 		 Японский бонус от BLACK SABBATH

7 ноя 2024 : 		 Обновленное видео BLACK SABBATH

31 окт 2024 : 		 Астон Вилла и Адидас выпускают футболки и бутсы BLACK SABBATH

25 окт 2024 : 		 BILLY IDOL: «Я узнал о BLACK SABBATH за месяц до выхода дебюта»

24 окт 2024 : 		 Обновленное видео BLACK SABBATH

15 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH

9 окт 2024 : 		 Превью нового релиза JAZZ SABBATH

9 сен 2024 : 		 Новое видео JAZZ SABBATH

24 июл 2024 : 		 Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу!

5 июл 2024 : 		 Басист BLACK SABBATH о "Cross Purposes"

17 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER о новом концерте BLACK SABBATH

15 июн 2024 : 		 Концертный винил BLACK SABBATH выйдет осенью

11 июн 2024 : 		 Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенным с самого начала

9 июн 2024 : 		 CARMINE APPICE считает, что BLACK SABBATH не играли тяжёлый металл

5 июн 2024 : 		 Фрагмент нового бокс-сета BLACK SABBATH

4 июн 2024 : 		 TONY MARTIN объяснил, почему "Eternal Idol" не попал в новый бокс-сет BLACK SABBATH

28 май 2024 : 		 TONY IOMMI о пересведении альбома "Born Again"

27 май 2024 : 		 TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступить с BLACK SABBATH

26 май 2024 : 		 Обновленная версия клипа BLACK SABBATH

25 май 2024 : 		 Эдди Ван Хален всё-таки записывался с BLACK SABBATH

24 май 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

20 май 2024 : 		 OZZY OSBOURNE сожалеет, что BLACK SABBATH так и не сыграли с Bill'ом Ward'ом

15 май 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

27 апр 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

13 апр 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

29 мар 2024 : 		 Вскрытие BLACK SABBATH
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Японский бонус от BLACK SABBATH



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На официальном аккаунте Tony Iommi опубликован японский бонус-трек “What’s The Use” к альбому BLACK SABBATH Cross Purposes.

BLACK SABBATH вЂ“ Official Audio For Cross Purposes Japanese Bonus Track вЂњWhatвЂ™s The UseвЂќ Uploaded




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