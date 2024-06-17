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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
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Black Sabbath

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GEEZER BUTLER о новом концерте BLACK SABBATH



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GEEZER BUTLER в интервью программе "New & Approved" так ответил на вопрос, были ли обсуждения между участниками BLACK SABBATH возможности проведения одного последнего концерта в оригинальном составе:

«Да, мы все бы хотели подобного, но это не в нашей власти».




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17 июн 2024
F
Fo0x
Дайте Оззи спокойно дожить !
17 июн 2024
gravitgroove
А в чьей власти? Шлите всех в анус и давайте неделю забвения "Темного Шабаша", упомянув всех причастных к ансамблю на большом табло - это было бы эффектно и красиво. Не верю, что у них нет ресурсов на это. Денег соберут так или иначе свыше затрат. Это, возможно, вообще будет последний шанс им собраться вместе живыми, а не на кладбище.
17 июн 2024
olly71
gravitgroove, ни Оззи ни Уорд не потянут концерт . сдохнут прям на сцене. Это конечно достойная смерть для музыканта но вряд ли они торопятся.

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