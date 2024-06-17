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GEEZER BUTLER о новом концерте BLACK SABBATH



GEEZER BUTLER в интервью программе "New & Approved" так ответил на вопрос, были ли обсуждения между участниками BLACK SABBATH возможности проведения одного последнего концерта в оригинальном составе:



«Да, мы все бы хотели подобного, но это не в нашей власти».







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