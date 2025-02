сегодня



Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 000. Удача улыбнулась тому, кто заплатил 3 000 фунтов за билет



Birmingham Live сообщает, что сегодня утром более 125 000 человек встали в очередь за билетами в надежде увидеть последний концерт Ozzy. Поклонники со всего мира устремились на Ticketmaster к 10 утра, когда началась общая продажа билетов, и к 10:16 утра продавец билетов объявил, что количество билетов «ограничено».



«В процессе рассказа об этом культурно значимом для города моменте мы увидели в социальных сетях кое-что, о чем мы должны вас предупредить — и другие фанаты тоже объединяются, чтобы помочь защитить незащищенных людей. В сети уже появилось огромное количество сообщений о том, что у них есть билеты на шоу Back To The Beginning, которые можно приобрести.



Учитывая, что аншлаг на концерт в Villa Park неизбежен, отчаянные фанаты, которые боятся пропустить его, особенно подвержены риску стать жертвой мошенников и перекупщиков. Хотя у мошенников есть все более изощренные способы принимать видимость легальности при продаже, фанаты должны оставаться бдительными, когда дело доходит до мошенничества, направленного на то, чтобы украсть ваши деньги.



Самое главное, что нужно помнить, когда речь идет о перепродаже билетов, — это то, что она противоречит правилам Ticketmaster. Это значит, что вам нужно быть очень осторожными с теми, кто соглашается взять ваши деньги в обмен на такие услуги, как скриншоты или распечатки билетов».



Предварительная продажа билетов на концерт стартовала 11 февраля. Именно во время этого ажиотажа 46-летний поклонник из Южного Уэльса Алекс Джонс приобрёл два самых дорогих билета на мегашоу «Back To The Beginning».



Алекс купил два билета, чтобы они с дочерью Гвен смогли насладиться «общением отца и дочери», которое, по его словам, произойдёт, когда он увидит Black Sabbath, Metallica, Slayer, Anthrax и других представителей мира тяжёлого металла.



В интервью для BirminghamLive он сказал:



«Есть что-то удивительно поэтичное в том, чтобы наблюдать за финальной главой Black Sabbath рядом с моим отпрыском, который унаследовал и мою любовь к металлу, и понимание мрачной стороны жизни.



Я знаю, что для кого-то потраченные 2 932,50 фунтов стерлингов за билет могут показаться продажей души, но наблюдать за этим сборищем металл-королей с боковой сцены в Астоне — для меня это бесценно.



Представьте себе лицо моей дочери, когда я сказал ей, что она будет наблюдать не только оригинальный состав Sabbath, но и Metallica, Slayer, Pantera и практически всех легенд, когда-либо державших в руках гитару. Это был, безусловно, тот самый момент.



Она увидит всех — от Tom Morello до Ghost, от Billy Corgan до Wolfgang Van Halen, и всё это в тот момент, когда история металла будет твориться в последний раз — это связь между отцом и дочерью, которую можно купить за деньги!



Возможность увидеть это собрание титанов металла с моей дочерью Гвен и наблюдать за тем, как она становится свидетелем этого исторического момента с привилегированной точки обзора с боковой сцены — вот настоящее тёмное благословение.



Я подозреваю, что они не думали о шампанском, когда играли в The Crown в 1968-м, но времена меняются, а тьма остаётся вечной!



Это не просто концерт, это паломничество, шанс передать факел следующему поколению, наблюдая за заключительной главой истории, которая навсегда изменила музыку, именно там, где всё началось».



Алекс сказал, что понимает, что некоторые могут осудить его решение, но как бизнесмен, у которого есть хроническое заболевание, он знает, насколько это важно для его семьи:



«Я из рабочего класса, вырос в маленьком доме с террасой в закрытом валлийском шахтёрском поселке. Воспитанный матерью-парикмахером, работающей не по найму, я всю жизнь усердно зарабатывал каждый пенни.



Когда я увидел цены, я был ошарашен, но в тот 10-минутный момент я подумал: "К чёрту!"

У меня язвенный колит, помимо множества других побочных заболеваний. У меня агрессивная форма болезни, и я не могу рассчитывать на долголетие, как другие отцы. Я трижды проходил химиотерапию, и пока всё хорошо.



Это одна из причин, почему я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Я не получаю никаких пособий или государственной помощи. Что я зарабатываю, на то и живу.



В моей жизни нет стабильности, но я сам хозяин своей судьбы, поскольку понял, что моя болезнь была худшим, что когда-либо случалось со мной, но в то же время она заставила меня понять, что ничто не длится вечно.



Люди говорят, что деньги можно потратить "лучше", но у каждого человека свои предпочтения. У нас есть всё необходимое, мы бережём деньги и тщательно выбираем развлечения.

Да, билеты на концерт будут распроданы в любом случае, но дело не в привилегиях, а в приоритетах».



Алекс добавляет, что на концерте выступят артисты, о посещении которых он и мечтать не мог в юности:



«В этом списке есть группы и артисты, на концерты которых в детстве я не мог позволить себе даже доехать на автобусе, не говоря уже о входных билетах. Я всегда хотел увидеть Ozzy вживую, а поклонником Sabbath являюсь с семи лет».



Алекс и Гвен вместе объездили весь мир, наблюдая за выступлениями своих любимых групп, и Алекс считает, что эти впечатления и воспоминания стоят потраченных денег.



«Невозможно забрать деньги с собой в могилу. Я не буду жить вечно. Моя дочь переживёт меня и будет вечно рассказывать об этом».





