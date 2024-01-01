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Астон Вилла и Адидас выпускают футболки и бутсы BLACK SABBATH



Астон Вилла объявила о захватывающем сотрудничестве с Адидас и рок-иконами BLACK SABBATH, объединив силу футбола и музыки.



В новом выпуске представлены лимитированные футбольные бутсы Predator и специально разработанная футболка Виллы, которая отдает дань уважения Ozzy Osbourne, «Prince Of Darkness», и легендарной группе BLACK SABBATH.



Обе новинки отмечают влияние личности Osbourne в музыке и культуре и представляют собой уникальный связующий элемент между спортом и историей рока, продолжая творческий путь adidas x Villa и BLACK SABBATH, где Ozzy и Geezer Butler из BLACK SABBATH снялись в единственном в своем роде видеоролике, посвященном началу сотрудничества.



Кастомная версия бутс Predator 24 была расписана вручную художником Джорданом Доусоном, который черпал вдохновение в культовых альбомах группы, а также в их живых выступлениях, сделавших их одной из самых популярных групп всех времен. Вместе они воплощают эстетику BLACK SABBATH через цветовую палитру, которая отражает фирменный стиль группы, создавая поразительный, целостный образ.



Рассказывая о своем дизайне, Джордан сказал:



«Ручная роспись на одной из самых знаковых бутс adidas позволила мне объединить художественное мастерство, спорт и дух музыки хэви-металл, в результате чего получилась поистине единственная в своем роде модель. Это сотрудничество объединяет творчество и мастерство, предлагая уникальное выражение, которое выделяется как в мире спорта, так и в мире искусства».



Хотя эксклюзивные бутсы Predator не будут продаваться, болельщики смогут увидеть их на поле: вратарь «Виллы» Эми Мартинес выйдет в них на предстоящий матч.



Одновременно с выпуском бутс Predator Адидас и Вилла выпускают ограниченную серию футболок с надписью «Black Sabbath» на спине. Этот оригинальный дизайн появился на поле вчера, когда «Астон Вилла» встречалась с «Кристал Пэлас» Эта футболка, доступная в ограниченном количестве через магазин Aston Villa Store, приобщает фанатов к наследию Osbourne и BLACK SABBATH и предлагает любителям футбола и рока ощутимый кусочек истории.



Всего 250 взрослых мужских футболок будут доступны для покупки с нашивкой BLACK SABBATH (200 домашних футболок, 50 черных вратарских). Их стоимость составит 120 фунтов стерлингов, на них не распространяются никакие скидки, и их количество будет ограничено только одной штукой для одного покупателя.



Рассказывая о коллекции, легенда Зала славы рок-н-ролла Ozzy сказал:



«Моими самыми любимыми цветами в мире всегда были фиолетовый и черный. Это цвета BLACK SABBATH на протяжении более 50 лет. Tony, Geezer, Bill и я рассматриваем это как огромную честь. ВИЛЛА, ВПЕРЁД!!!»



P.S. Футболки никак не помогли Вилле, она проиграла со счетом 1:2 и вылетела из кубка английской лиги















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