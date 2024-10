сегодня



Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH



Кто-то скажет, что The 1968 Tapes - это третий альбом Jazz Sabbath, на котором трио, возглавляемое давним клавишником и гитаристом Black Sabbath/Ozzy Osbourne Adam Wakeman, представляет семь новых исследовательских джазовых аранжировок на основе композиций Black Sabbath периода 1970-1973 годов.



Вы также можете ознакомиться с примечаниями к альбому:



Несмотря на то, что до недавнего времени музыка Jazz Sabbath никогда не издавалась, она находила путь к миллионам уже более 50 лет. Пройдя через порочный круг личных трагедий и плагиата, песни, призванные изменить джазовый мир, в итоге породили гораздо более мрачное звучание. Теперь всплыла третья запись шестидесятых, возможно, самая важная.



В 1968 году Jazz Sabbath мгновенно стали хитом на джазовой сцене Великобритании. Вскоре им предложили заключить контракт на запись. Первая запись была отклонена лейблом; менеджер лейбла сказал, что она слишком экспериментальная и не имеет хитового потенциала. Однако, как и треки с последующих альбомов, эти композиции были бесстыдно представлены как «оригинальные песни» группой из Бирмингема несколько лет спустя. Их непреходящая популярность, даже в том грубом виде, в котором они были представлены, доказывает, насколько монументальными были эти песни и как часто ошибаются звукозаписывающие лейблы.



Теперь, когда правда наконец-то раскрыта, а бирмингемская группа разоблачена в качестве музыкальных шарлатанов, Jazz Sabbath наконец-то обработали записи 1968 года, чтобы представить публике свою лучшую работу.



The 1968 Tapes будут выпущены 29 ноября Blacklake Records на виниле, кассете, CD и в цифровом варианте:



"Into The Void"

"Spiral Architect"

"Warning"

"The Wizard"

"Electric Funeral"

"Supernaut"

"War Pigs" "Supernaut""War Pigs"







+0 -0



просмотров: 25