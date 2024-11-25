Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 25
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 18
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
*SABATON в игре 9
*Трейлер нового релиза STATUS QUO 8
*Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть ... 8
*Видео с выступления FEAR FACTORY 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 25
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 18
[= ||| все новости группы



*

Black Sabbath

*



25 ноя 2024 : 		 Продюсер BLACK SABBATH "Forbidden": «Я получил письмо с требованием прекратить сотрудничество с группой от Sharon»

21 ноя 2024 : 		 Японский бонус от BLACK SABBATH

7 ноя 2024 : 		 Обновленное видео BLACK SABBATH

31 окт 2024 : 		 Астон Вилла и Адидас выпускают футболки и бутсы BLACK SABBATH

25 окт 2024 : 		 BILLY IDOL: «Я узнал о BLACK SABBATH за месяц до выхода дебюта»

24 окт 2024 : 		 Обновленное видео BLACK SABBATH

15 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH

9 окт 2024 : 		 Превью нового релиза JAZZ SABBATH

9 сен 2024 : 		 Новое видео JAZZ SABBATH

24 июл 2024 : 		 Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу!

5 июл 2024 : 		 Басист BLACK SABBATH о "Cross Purposes"

17 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER о новом концерте BLACK SABBATH

15 июн 2024 : 		 Концертный винил BLACK SABBATH выйдет осенью

11 июн 2024 : 		 Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенным с самого начала

9 июн 2024 : 		 CARMINE APPICE считает, что BLACK SABBATH не играли тяжёлый металл

5 июн 2024 : 		 Фрагмент нового бокс-сета BLACK SABBATH

4 июн 2024 : 		 TONY MARTIN объяснил, почему "Eternal Idol" не попал в новый бокс-сет BLACK SABBATH

28 май 2024 : 		 TONY IOMMI о пересведении альбома "Born Again"

27 май 2024 : 		 TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступить с BLACK SABBATH

26 май 2024 : 		 Обновленная версия клипа BLACK SABBATH

25 май 2024 : 		 Эдди Ван Хален всё-таки записывался с BLACK SABBATH

24 май 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

20 май 2024 : 		 OZZY OSBOURNE сожалеет, что BLACK SABBATH так и не сыграли с Bill'ом Ward'ом

15 май 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

27 апр 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

13 апр 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Продюсер BLACK SABBATH "Forbidden": «Я получил письмо с требованием прекратить сотрудничество с группой от Sharon»



zoom
Гитарист BODY COUNT Ernie С в недавнем интервью ответил на вопрос, что он думает о новом миксе альбома Forbidden, который он спродюсировал в 1995 году:

«Да, он довольно хорош. Ремикс мне нравится. А ещё я изображен на этой обложке, моё изображение выглядывает из могилы в кепке. Я прямо там, в кепке, повёрнутой задом наперёд. Так что группа (Black Sabbath) не приглашала меня для продюсирования, Miles Copeland пригласил меня. Я занялся этой работой, когда мне было 20–30 лет или около того. Я сказал, что приведу звучание Black Sabbath в соответствие с современностью, они будут звучать как Nirvana. Барабанщиком был Кози Пауэлл, он пришёл с четырьмя барабанными установками и играл на каждой из них по часу. Он сделал всё это, а я смикшировал барабаны так, как они должны были звучать, и когда он пришёл, у него был секундомер. Он засекал время по секундомеру. Он говорил: "Ernie, я вот тут слегка выбиваюсь из ритма". Я такой: "Правда? Это интересно, я никогда раньше подобного не видел, я из Южного Централа, поэтому у нас не было секундомеров". (Смеётся). В общем, мы прослушали всё это, он послушал свои барабаны и протянул мне кассету. Я немного подсушил его барабаны, и они звучали не так масштабно, как он обычно звучал. Кози сказал: "Завтра сделай так, чтобы мои барабаны звучали вот так, как на кассете". Я подумал: "Ладно, я должен разобраться с этим". (Смеётся). Они хотели измениться, но при этом не хотели меняться, они хотели оставаться в стороне от моды. Так что я захотел изменить их звук немного больше».

На вопрос, каково ему было продюсировать Tony Iommi, он ответил:

«Ему просто надо позволить играть. В студию заходят, например, Brian May (Queen) или Джефф Бек, и ты говоришь себе: "Зачем я здесь?" (Смеётся). Iommi был отличным парнем. Он был очень любезен со мной, но музыка не получилась такой, какой мы хотели её видеть. Но это был хороший опыт. Это заставило меня сказать себе, что меня принимают в рок-н-ролле. Они были на том этапе, когда им нечего было доказывать. Так что я попросил звукоинженера включить запись, и я сыграл на протяжении всего альбома каждую песню, я сыграл на гитаре на протяжении всего альбома. А на следующий день пришёл Tony и сказал: "Кто это играл вчера вечером?" Я ответил, что я. Он сказал, что теперь он будет играть свои партии поверх, и это побудило его играть больше. Так что я подумал, что это было круто. Кроме того, они с Ozzy тогда не ладили. Я сказал, что ему стоило бы сделать что-то с Ozzy, потому что они оба такие, какие есть. И после этого он сыграл на OzzFest. А ещё в студии во время работы над альбомом я получил письмо с требованием прекратить сотрудничество с Black Sabbath от Sharon. Tony сказал, что не стоит волноваться об этом, она всем такое присылает и просто пытается запугать. Я ответил, что у неё чертовски хорошо получается. (Смеётся)».

По поводу продюсирования вокала Tony Martin'a он сказал:

«Tony был хорош, но вы знаете, с чем Tony пришлось столкнуться. Его постоянно сравнивали с Ozzy и Дио, ему пришлось занять их место. Так что у него были свои заморочки. Он говорил, что Дио здесь спел бы вот так. А я отвечал: "Почему ты вообще об этом думаешь?"»

Что Ernie думает о "Forbidden" в целом:

«Это была хорошая пластинка. Если бы это были не Black Sabbath, вышел бы отличный альбом, но поскольку это были Black Sabbath, у них были большие ожидания, и они ожидали немного другого. Когда люди говорят, что это был плохой альбом, я всегда спрашиваю: "А сколько записей Black Sabbath спродюсировали вы?"»

вЂњI Got A Sharon Osbourne Cease And Desist LetterвЂќ During BLACK SABBATHвЂ™s Forbidden Studio Sessions Recalls Producer Ernie C




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

25 ноя 2024
M
Mike Barlow
Альбом конечно, не "плохой", но что-то с ним не так, какой-то он нескладный.
И дело вовсе не в продюсировании и не микроэлементах недавно поминавшеся "нюшки".
Просто иногда прям слышно что Саббат.
А иногда все это звучит как какая-то мелодик металлическая команда, у которой вокалист косит под Дио.
25 ноя 2024
gravitgroove
Дурная баба Шэрон. Я не пойму, какое право она тогда вообще имела кому-то что-то указывать на стороне. Запрещать работать с Айомми... и все эти угрозы: "Я все папе расскажу" - на каком основании, кроме мести? У кого-то есть информация с фактами кроме предположений?
25 ноя 2024
rassol
gravitgroove, ответ, что Шэрон - просто опизденевшая сука, тебя устроит? Про таких в моём детстве говорили: блатных писек насосалась - теперь крутой себя считает.
25 ноя 2024
resurgamresponses
gravitgroove, папе вроде тогда она не могла еще сказать, вроде еще не помирились. но это н е точно.
а как раз только предположения.
хотя с папашей она поссорилась на полжизни или более, репутация у папаши была полукриминальная чем он бравировал - *а ноги то и переломать можно*,
что мешало ей примазаться к такой репутации?
а когда были заработаны реальные бабки н а Оззике, то организовывать акции как например закидали Айрон мейден яйцами.
25 ноя 2024
resurgamresponses
важные дополнения от этого чувачка, про стили Кози и Тони, И Тони (мартина) ...почему мик волл не спросил его насчет этих вещей

просмотров: 490

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом