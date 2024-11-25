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Продюсер BLACK SABBATH "Forbidden": «Я получил письмо с требованием прекратить сотрудничество с группой от Sharon»



Гитарист BODY COUNT Ernie С в недавнем интервью ответил на вопрос, что он думает о новом миксе альбома Forbidden, который он спродюсировал в 1995 году:



«Да, он довольно хорош. Ремикс мне нравится. А ещё я изображен на этой обложке, моё изображение выглядывает из могилы в кепке. Я прямо там, в кепке, повёрнутой задом наперёд. Так что группа (Black Sabbath) не приглашала меня для продюсирования, Miles Copeland пригласил меня. Я занялся этой работой, когда мне было 20–30 лет или около того. Я сказал, что приведу звучание Black Sabbath в соответствие с современностью, они будут звучать как Nirvana. Барабанщиком был Кози Пауэлл, он пришёл с четырьмя барабанными установками и играл на каждой из них по часу. Он сделал всё это, а я смикшировал барабаны так, как они должны были звучать, и когда он пришёл, у него был секундомер. Он засекал время по секундомеру. Он говорил: "Ernie, я вот тут слегка выбиваюсь из ритма". Я такой: "Правда? Это интересно, я никогда раньше подобного не видел, я из Южного Централа, поэтому у нас не было секундомеров". (Смеётся). В общем, мы прослушали всё это, он послушал свои барабаны и протянул мне кассету. Я немного подсушил его барабаны, и они звучали не так масштабно, как он обычно звучал. Кози сказал: "Завтра сделай так, чтобы мои барабаны звучали вот так, как на кассете". Я подумал: "Ладно, я должен разобраться с этим". (Смеётся). Они хотели измениться, но при этом не хотели меняться, они хотели оставаться в стороне от моды. Так что я захотел изменить их звук немного больше».



На вопрос, каково ему было продюсировать Tony Iommi, он ответил:



«Ему просто надо позволить играть. В студию заходят, например, Brian May (Queen) или Джефф Бек, и ты говоришь себе: "Зачем я здесь?" (Смеётся). Iommi был отличным парнем. Он был очень любезен со мной, но музыка не получилась такой, какой мы хотели её видеть. Но это был хороший опыт. Это заставило меня сказать себе, что меня принимают в рок-н-ролле. Они были на том этапе, когда им нечего было доказывать. Так что я попросил звукоинженера включить запись, и я сыграл на протяжении всего альбома каждую песню, я сыграл на гитаре на протяжении всего альбома. А на следующий день пришёл Tony и сказал: "Кто это играл вчера вечером?" Я ответил, что я. Он сказал, что теперь он будет играть свои партии поверх, и это побудило его играть больше. Так что я подумал, что это было круто. Кроме того, они с Ozzy тогда не ладили. Я сказал, что ему стоило бы сделать что-то с Ozzy, потому что они оба такие, какие есть. И после этого он сыграл на OzzFest. А ещё в студии во время работы над альбомом я получил письмо с требованием прекратить сотрудничество с Black Sabbath от Sharon. Tony сказал, что не стоит волноваться об этом, она всем такое присылает и просто пытается запугать. Я ответил, что у неё чертовски хорошо получается. (Смеётся)».



По поводу продюсирования вокала Tony Martin'a он сказал:



«Tony был хорош, но вы знаете, с чем Tony пришлось столкнуться. Его постоянно сравнивали с Ozzy и Дио, ему пришлось занять их место. Так что у него были свои заморочки. Он говорил, что Дио здесь спел бы вот так. А я отвечал: "Почему ты вообще об этом думаешь?"»



Что Ernie думает о "Forbidden" в целом:



«Это была хорошая пластинка. Если бы это были не Black Sabbath, вышел бы отличный альбом, но поскольку это были Black Sabbath, у них были большие ожидания, и они ожидали немного другого. Когда люди говорят, что это был плохой альбом, я всегда спрашиваю: "А сколько записей Black Sabbath спродюсировали вы?"»







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