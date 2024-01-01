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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 145
*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 58
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
*Бывший басист MEGADETH о создании "Peace Sells" 18
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Black Sabbath

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24 дек 2024 : 		 Концертное видео JAZZ SABBATH

19 дек 2024 : 		 Концертное видео BLACK SABBATH 1976 года

4 дек 2024 : 		 Барабанщик ALCATRAZZ вспоминает о работе с BLACK SABBATH

1 дек 2024 : 		 Барабанщик ELO рассказал, как очутился в составе BLACK SABBATH

27 ноя 2024 : 		 Альбом BLACK SABBATH попал в чарты

25 ноя 2024 : 		 Продюсер BLACK SABBATH "Forbidden": «Я получил письмо с требованием прекратить сотрудничество с группой от Sharon»

21 ноя 2024 : 		 Японский бонус от BLACK SABBATH

7 ноя 2024 : 		 Обновленное видео BLACK SABBATH

31 окт 2024 : 		 Астон Вилла и Адидас выпускают футболки и бутсы BLACK SABBATH

25 окт 2024 : 		 BILLY IDOL: «Я узнал о BLACK SABBATH за месяц до выхода дебюта»

24 окт 2024 : 		 Обновленное видео BLACK SABBATH

15 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH

9 окт 2024 : 		 Превью нового релиза JAZZ SABBATH

9 сен 2024 : 		 Новое видео JAZZ SABBATH

24 июл 2024 : 		 Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу!

5 июл 2024 : 		 Басист BLACK SABBATH о "Cross Purposes"

17 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER о новом концерте BLACK SABBATH

15 июн 2024 : 		 Концертный винил BLACK SABBATH выйдет осенью

11 июн 2024 : 		 Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенным с самого начала

9 июн 2024 : 		 CARMINE APPICE считает, что BLACK SABBATH не играли тяжёлый металл

5 июн 2024 : 		 Фрагмент нового бокс-сета BLACK SABBATH

4 июн 2024 : 		 TONY MARTIN объяснил, почему "Eternal Idol" не попал в новый бокс-сет BLACK SABBATH

28 май 2024 : 		 TONY IOMMI о пересведении альбома "Born Again"

27 май 2024 : 		 TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступить с BLACK SABBATH

26 май 2024 : 		 Обновленная версия клипа BLACK SABBATH

25 май 2024 : 		 Эдди Ван Хален всё-таки записывался с BLACK SABBATH
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Концертное видео JAZZ SABBATH



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"Paranoid", новое концертное видео группы JAZZ SABBATH, доступно для просмотра ниже. Съемки проходили в 2022 году на Leverkusener Jazztage

Watch JAZZ SABBATH Feat. ADAM WAKEMAN Perform BLACK SABBATH Classic "Paranoid"; Live Video Streaming




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