Барабанщик ALCATRAZZ вспоминает о работе с BLACK SABBATH



Барабанщик ALCATRAZZ Larry Paterson поделился воспоминаниями о том, как работал с BLACK SABBATH:



«Я очень рад, что альбом Black Sabbath "Forbidden" и вся эпоха Tony Martin ("Eternal Idol" — отличная запись!) переиздаются и открываются людям заново.



Мне посчастливилось присутствовать при сочинении "Forbidden" в репетиционной комнате в Уэльсе — не помню, как она называлась. В то время я был хорошим другом Эдди Нотона, техника Кози, и через него я довольно хорошо узнал Кози и в итоге оказался в Уэльсе, наблюдая за тем, как эта удивительная группа создаёт материал для своего нового альбома.



Впервые я увидел Black Sabbath после приезда из Новой Зеландии во время тура "Headless Cross" в Hammersmith Odeon. Честно говоря, я не знал, чего ожидать, но они просто потрясли меня. Это до сих пор один из моих любимых концертов и одно из лучших шоу Black Sabbath, которое я когда-либо видел, из всех их составов. И вот спустя несколько лет я оказался там... Стоял в комнате, пока Тони Айомми пробовал разные риффы перед всеми.



Честно говоря, это было довольно сюрреалистично, и я отчётливо помню, как все относились ко мне очень круто, потому что Эдди был моим товарищем. Тогда я впервые познакомился с остальными участниками группы: двумя Tony, Neil Murray, Джеффом Николсом и гитарным техником Tony Майком Клементсом, который был по-настоящему хорошим парнем, очень любезным и гостеприимным по отношению к этому пареньку, который пребывал в восторге от того, что увидел звёзд, и ошивался вокруг. Я держался как можно более незаметно, наблюдая за тем, как они перебрасываются риффами и фрагментами песен. Это было действительно что-то необычное! Я не фотографировал. Я не охотился за автографами. Я просто сидел, смотрел и учился (хотя я фотографировал аппаратуру, когда их не было!) В то время я барабанил в трэш-группе Arbitrater (которой я очень гордился, и чьё название Кози всегда находил забавным), и я помню, как думал, что даже те риффы, которые Iommi выбрасывал в утиль, потому что они его не устраивали, были бы сокровищем для большинства других групп.



В тот день, когда я приехал с Эдди, мы привезли Кози его новую барабанную установку Yamaha. Она была совершенно потрясающей, с отделкой под светлое дерево и бледно-золотой фурнитурой. Я помогал распаковывать её, с ужасом наблюдая, как Эдди достаёт дрель и начинает проделывать в ней отверстия, чтобы подготовить её к индивидуальной настройке для Кози. Вот это был комплект! В репетиционной комнате стояла его золотисто-чёрная установка, уже настроенная и полностью готовая для записи демо.



Первым, кого я увидел, когда мы подъехали, был Tony Iommi, который прогуливался в перерыве. На его лодыжках были утяжелители, которые он носил, видимо, чтобы укрепить ноги. Я не стал его об этом спрашивать... Не хотел разозлить великого человека своей дерзостью! Ха-ха! Было довольно трудно произнести своё имя, когда Эдди представил нас. А когда мы пожали друг другу руки, я изо всех сил старался не смотреть на кончики его пальцев!



В конце концов я был там не просто так. Группа взяла перерыв на пару недель и подумывала о переезде в другую студию. Помню, никому не понравился хэш из солонины, который мы ели на первом обеде, на котором я был, а женщина, отвечавшая за это, похоже, не понравилась Кози. Не знаю почему, но она была немного чванливой, как мне показалось.



Пока их не было, я присматривал за их оборудованием, которое они оставили готовым к использованию, как только соберутся снова. На этом всё и закончилось. Они ушли, а я остался с их оборудованием, спал в маленькой комнате рядом с репетиционной площадкой и комнатой отдыха с бильярдным столом. Это было потрясающе, но, опять же, довольно сюрреалистично. Каждое утро я просыпался, открывал дверь в свою комнату, и передо мной представала задняя часть стеков Laney Tony с его именем на трафарете, потрясающе! Леди, которая управляла этим местом, очень злилась из-за моего присутствия, так что я держался подальше от неё и проводил каждый вечер, рассматривая всё оборудование и удивляясь, почему мне так повезло.



Это было моё первое знакомство с Black Sabbath. Позже я видел их в студии в Ливерпуле, когда они заканчивали работу над альбомом, и они не выглядели счастливой группой. Я знаю, что Кози был очень зол на то, что Эрни Си попросил его играть по-другому, заменив его 26-дюймовые бас-барабаны на 20-дюймовые или, может быть, 22-дюймовые, как я помню, что не очень ему понравилось. Стороннему наблюдателю казалось, что Кози скоро уйдёт, что он и сделал. Группы — вещь переменчивая, и иногда нужно просто уйти.



Одной из моих жемчужин была квитанция из отеля в Ливерпуле, где я останавливался, с моим именем и названием организации "Black Sabbath" рядом. Для меня это как маленький кусочек золота в виде бумаги... Но я не знаю, где он сейчас. Потерялся во время одного из моих многочисленных переездов.



Мне довелось помогать перевозить мастер-ленты в Лондон вместе с Майком Клементсом. Мы ехали с водителем грузовика, который в следующий раз ехал в тур с Saxon. Он рассказывал о своих гастролях, и Майк тоже — это были разговоры, которые я всё еще нахожу захватывающими после стольких лет. Мы с водителем шутили, что в машине, которая ехала за нами ночью по автостраде, вероятно, находилась Шэрон Осборн, которая пыталась как-то насолить Black Sabbath... и я помню, как Майк поднял брови и сказал, что нет ничего невозможного. Я уже слышал историю о подгузниках и ещё несколько других от некоторых участников группы. Странные дни, правда?



В любом случае Майк горячо поблагодарил меня за помощь. Не сказать, чтобы я занимался чем-то полезным, кроме как глазел на звёзд и следил за оборудованием. В выходных данных к альбому было указано, что я охранял музыкальное оборудование, хотя они неправильно написали и имя, и фамилию. Ха-ха! Но тогда это не имело значения. Я делал это не ради славы — я делал это потому, что для меня было честью встретиться со всеми этими парнями и наблюдать за волшебством вблизи.



После этого я еще несколько раз виделся с Tony Iommi. Помогал ему переезжать и восхищался снимками из тура "Born Again", которые лежали наверху в его гараже в Солихалле. Я отвёз его маленький репетиционный усилитель на фабрику Laney для ремонта. В приёмной меня приняли прохладно и заставили ждать целую вечность. Я был просто каким-то надоедливым длинноволосым человеком с маленьким усилителем. Конечно, я не сдержался и сказал: "Это не для меня, это для Tony". Неожиданно они стали намного добрее... Мне такое не нравится.



Я довольно хорошо узнал Кози в последующие годы и помогал ему время от времени с делами, как и он мне. По-настоящему приятный человек. Я видел сценическую установку "Headless Cross" на складе репетиционной студии Rich Bitch, когда забирал некоторые барабаны Кози, а затем видел пианино и сценическое оборудование Фредди [Меркьюри], когда завёз их на склад Queen в Лондоне (Кози был в туре с Brian May).



Я периодически сталкивался с Tony Martin'ом, и он всегда был любезен. То же самое с Neil Murray и Джеффом Николсом — по-настоящему приятные ребята и прекрасные музыканты. Конечно, Джеффа уже нет, и это трагедия. Как и Кози. Я работал инструктором по дайвингу на Гренаде, когда узнал новости. Я послал ему пару открыток, ведь Кози тоже был дайвером. Я также отдал ему все свои книги о The Beatles, которые были у меня с детства, так как он был очень увлечён ими. У него на холодильнике висела фотография Keith Richards, так как Кози пытался похудеть и, похоже, черпал вдохновение в этой фотографии! Но больше всего он любил The Beatles.



Конечно, Эдди Нотона тоже больше нет. Он был замечательным парнем, поистине единственным в своём роде. Благодаря ему я общался со многими своими героями, а с Эдди мы вместе ходили на дайвинг. Он тоже был инструктором и всегда вынашивал план какой-нибудь новой дайверской бизнес-идеи. Ни одна из них не сработала, но у него всегда был план.



Мне не хватает Эдди. Он был хорошим товарищем.



Итак, я слушаю новый ремикс "Forbidden" и мысленно блуждаю по дорожкам памяти. Спасибо всем тем парням, которые были так добры ко мне, когда могли бы просто проигнорировать моё присутствие. Я никогда этого не забуду».







