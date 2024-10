сегодня



Обновленное видео BLACK SABBATH



BLACK SABBATH выпустили ремастированную HD-версию клипа "The Hand That Rocks The Cradle" — этот трек вошел в альбом 1994 года Cross Purposes:



"I Witness"

"Cross Of Thorns"

"Psychophobia"

"Virtual Death"

"Immaculate Deception"

"Dying For Love"

"Back To Eden"

"The Hand That Rocks The Cradle"

"Cardinal Sin"

"Evil Eye"

"What's The Use" (CD Bonus)







