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*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 24
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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 37
*Умер Пол Ди'Анно 34
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 31
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 24
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Black Sabbath

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24 окт 2024 : 		 Обновленное видео BLACK SABBATH

15 окт 2024 : 		 Фрагмент нового релиза JAZZ SABBATH

9 окт 2024 : 		 Превью нового релиза JAZZ SABBATH

9 сен 2024 : 		 Новое видео JAZZ SABBATH

24 июл 2024 : 		 Участники BLACK SABBATH за Астон Виллу!

5 июл 2024 : 		 Басист BLACK SABBATH о "Cross Purposes"

17 июн 2024 : 		 GEEZER BUTLER о новом концерте BLACK SABBATH

15 июн 2024 : 		 Концертный винил BLACK SABBATH выйдет осенью

11 июн 2024 : 		 Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенным с самого начала

9 июн 2024 : 		 CARMINE APPICE считает, что BLACK SABBATH не играли тяжёлый металл

5 июн 2024 : 		 Фрагмент нового бокс-сета BLACK SABBATH

4 июн 2024 : 		 TONY MARTIN объяснил, почему "Eternal Idol" не попал в новый бокс-сет BLACK SABBATH

28 май 2024 : 		 TONY IOMMI о пересведении альбома "Born Again"

27 май 2024 : 		 TONY IOMMI о желании OZZY OSBOURNE'а в последний раз выступить с BLACK SABBATH

26 май 2024 : 		 Обновленная версия клипа BLACK SABBATH

25 май 2024 : 		 Эдди Ван Хален всё-таки записывался с BLACK SABBATH

24 май 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

20 май 2024 : 		 OZZY OSBOURNE сожалеет, что BLACK SABBATH так и не сыграли с Bill'ом Ward'ом

15 май 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

27 апр 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

13 апр 2024 : 		 TONY IOMMI и TONY MARTIN обсуждают BLACK SABBATH

29 мар 2024 : 		 Вскрытие BLACK SABBATH

22 мар 2024 : 		 Бокс-сет TONY MARTIN-Era BLACK SABBATH выйдет в мае

5 мар 2024 : 		 BLACK SABBATH набрали миллиард

3 фев 2024 : 		 Установка BLACK SABBATH на продажу

21 янв 2024 : 		 Видео полного выступления BLACK SABBATH 1992 года
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Обновленное видео BLACK SABBATH



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BLACK SABBATH выпустили ремастированную HD-версию клипа "The Hand That Rocks The Cradle" — этот трек вошел в альбом 1994 года Cross Purposes:

"I Witness"
"Cross Of Thorns"
"Psychophobia"
"Virtual Death"
"Immaculate Deception"
"Dying For Love"
"Back To Eden"
"The Hand That Rocks The Cradle"
"Cardinal Sin"
"Evil Eye"
"What's The Use" (CD Bonus)




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