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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 46
*Умер Пол Ди'Анно 35
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
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Black Sabbath

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BILLY IDOL: «Я узнал о BLACK SABBATH за месяц до выхода дебюта»



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BILLY IDOL в интервью Classic Rock рассказал о своем отношении к BLACK SABBATH:

«Я наблюдал за творчеством Ozzy всю свою жизнь. Я узнал о Black Sabbath за месяц до выхода их первого альбома — Джон Пил крутил его по BBC еще до его выхода — и я был в первом ряду, и его пальто с кисточками касалось меня.

И знакомство с ним тоже было фантастическим. Он один из тех людей, на которых ты во многом равняешься. Для меня была большая честь выступать перед Ozzy этим вечером. Никогда не мог представить, что 13-летний ребенок, которого коснулись эти кисточки, сможет такое воплотить. Жизнь — удивительная штука!»

BILLY IDOL Saw BLACK SABBATH A Month Before They Released Their Debut Album -




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