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Black Sabbath

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Барабанщик ELO рассказал, как очутился в составе BLACK SABBATH



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Барабанщик Bev Bevan, который был одним из оригинальных участников групп THE MOVE и ELO, а затем ELO II, а также гастролировал и записывался с BLACK SABBATH и многими другими, дал интервью для Prog, в котором рассказал о своей карьере.

В частности его спросили, как он оказался в составе BLACK SABBATH во время тура "Born Again" в 1983-84 годах?

«Jeff Lynne хотел записывать альбомы, но не хотел гастролировать, а я, как барабанщик, просто хотел работать. Я получил предложение от Tony Iommi — моего лучшего друга в рок-н-ролльном бизнесе — потому что Bill Ward был недостаточно здоров, чтобы играть в BLACK SABBATH. Мы провели европейское турне, выступили хедлайнерами на фестивале в Рединге и совершили два американских тура. Это было с Ian Gillian'ом, которым я восхищался как вокалистом. Я отлично провёл время. Это было немного похоже на возвращение в THE MOVE, где мне разрешалось делать всё, что я хотел, — играть так громко, как я хотел».

Почему вы покинули ELO в 1986 году?

«По контракту мы должны были записать ещё один альбом, которым стал "Balance Of Power". Сингл "Calling America" стал небольшим хитом, но сам альбом продавался плохо, а Jeff хотел работать с другими артистами и продюсировать других людей. Так что это был конец ELO. Насколько я знаю, на тот момент больше не было планов записывать альбомы или гастролировать. Так что я не то чтобы ушёл, просто группа перестала существовать».

Подробнее и больше про ELO и не только можно найти здесь.



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