сегодня



Концертный винил BLACK SABBATH выйдет осенью



20 сентября BLACK SABBATH и лейбл Expensive Woodland впервые выпустят на двойном прозрачном виниле "California Jam" - полную запись легендарного выступления группы на фестивале California Jam в 1974 году.



Side A:

"Tomorrow’s Dream"

"Sweet Leaf"

"Killing Yourself To Live"

"War Pigs"



Side B:

"Snowblind"

"Sabbra Caddabra"



Side C:

"Sometimes I’m Happy"

"Supernaut"

"Iron Man"



Side D:

"Orchid"

"Sabbra Caddabra" (Reprise)

"Paranoid"

"Children Of The Grave"







