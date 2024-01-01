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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 51
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 31
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*Перезаписанный трек BLIND GUARDIAN 19
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Black Sabbath

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Концертный винил BLACK SABBATH выйдет осенью



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20 сентября BLACK SABBATH и лейбл Expensive Woodland впервые выпустят на двойном прозрачном виниле "California Jam" - полную запись легендарного выступления группы на фестивале California Jam в 1974 году.

Side A:
"Tomorrow’s Dream"
"Sweet Leaf"
"Killing Yourself To Live"
"War Pigs"

Side B:
"Snowblind"
"Sabbra Caddabra"

Side C:
"Sometimes I’m Happy"
"Supernaut"
"Iron Man"

Side D:
"Orchid"
"Sabbra Caddabra" (Reprise)
"Paranoid"
"Children Of The Grave"

BLACK SABBATH - California Jam Clear Vinyl Double Album Available In September




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