Бывший барабанщик AC/DC: «Было здорово записать три альбома с группой»



В новом интервью австралийскому изданию Heavy бывший барабанщик AC/DC Simon Wright, заменивший Phil'a Rudd'a, когда тот покинул группу в 1983 году, и проработавший с ней до 1989 года, сыграв на альбомах "Fly On The Wall", "Who Made Who" и "Blow Up Your Video", рассказал о своём пребывании в легендарной хард-рок-группе:



«Я был в составе AC/DC около семи с половиной лет или около того, и было много масштабных шоу — например, мы выступали на Rock In Rio в 85-м году, и так далее, а также на некоторых шоу Monsters Of Rock в Англии, в Касл Донингтоне. Невозможно перестать удивляться некоторым вещам. Ты смотришь в зал, а там четыреста, пятьсот тысяч человек, как в Рио, и ты думаешь: "Вот это да. Не опускай голову. Продолжай играть"».



На вопрос о том, какой из альбомов, записанных им с AC/DC, является самым любимым, Simon ответил:



«Я не знаю, есть ли у меня такой. Я думаю, что на каждом из них есть хорошие моменты в разной степени. Было здорово записать все три альбома, это было по-настоящему круто. Многие люди, которых я встречаю, а прошло уже много времени с тех пор, как я записывал эти альбомы, но я встречаю людей, которые говорят мне, что им нравится этот альбом, им нравится то-то и то-то, и некоторые из них даже говорят, что это их любимый альбом. Так что всё это прекрасно. Мне приятно. Мне нравится встречаться с людьми и слушать, что они думают об этих альбомах, и об альбомах DIO тоже. Так что всё это хорошо».

