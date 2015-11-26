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AC/DC

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12 дек 2018 : 		 Фигурка гитариста AC/DC выйдет зимой

22 ноя 2018 : 		 Бывший барабанщик AC/DC: «Я не Phil Rudd»

7 ноя 2018 : 		 CHRIS SLADE об участии AXL ROSE в AC/DC: «Эта была лучшая инкарнация группы из всех, что я слышал»

4 сен 2018 : 		 На новом альбоме AC/DC будут партии Малькольма Янга

17 авг 2018 : 		 Концерт трибьюта AC/DC состоится зимой

16 авг 2018 : 		 Новое фото музыкантов AC/DC около студии

9 авг 2018 : 		 ANGUS и STEVIE YOUNG также замечены около студии

8 авг 2018 : 		 BRIAN JOHNSON и PHIL RUDD в студии с AC/DC

8 авг 2018 : 		 AC/DC записывают альбом в Канаде?

27 июл 2018 : 		 Вокалист AC/DC появился на премьере фильма о Spitfire

25 июл 2018 : 		 TIM "RIPPER" OWENS, SIMON WRIGHT поедут в тур трибьют-проекта AC/DC

4 июл 2018 : 		 Выходит гитара в честь Малькольма Янга

6 май 2018 : 		 Пишут ли AC/DC альбом с Axl'ом? Отвечает Chris Slade

4 май 2018 : 		 Вокалист L.A. GUNS надеется, что AC/DC запишут альбом с Axl'ом

6 апр 2018 : 		 NIKKI SIXX, SCOTT IAN исполняют классику AC/DC

4 апр 2018 : 		 Гитарист DEF LEPPARD против альбома AC/DC с Axl'ом

23 мар 2018 : 		 ANGUS YOUNG работает над новым альбомом AC/DC?

8 мар 2018 : 		 Бывшему вокалисту AC/DC поставили памятник

7 мар 2018 : 		 Кассета AC/DC выйдет весной

2 фев 2018 : 		 BRIAN JOHNSON: «Я отлично провёл время с AC/DC»

13 янв 2018 : 		 Вечер памяти гитариста AC/DC пройдет в феврале

4 дек 2017 : 		 Видеонарезка памятных моментов из жизни Малкольма Янга

30 ноя 2017 : 		 Музыка AC/DC взлетела в чартах BILLBOARD после смерти Малкольма Янга

28 ноя 2017 : 		 Гитариста AC/DC похоронили в Сиднее

23 ноя 2017 : 		 Похороны гитариста AC/DC состоятся в следующий вторник

20 ноя 2017 : 		 GUNS N' ROSES почтили память Малькольма Янга
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Фигурка гитариста AC/DC выйдет зимой



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Изготовитель игрушек Funko в январе выпустит виниловую фигурку гитариста AC/DC Angus'a Young'a. Она будет доступна в трех вариантах, увидеть которые можно на картинке.



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