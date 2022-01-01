сегодня



Вокалист AC/DC о потере слуха: «Это ужасная серая зона»



В рамках беседы на радио BBC 6 с вокалистом AC/DC Brian'ом Johnson'ом, он рассказал о своих ощущениях, которые он испытал при потере слуха:



«Вы садитесь в свой автомобиль и не можете определить, кто поет песню; вы не можете понять, что вообще играет. Это просто шум. Это ужасно... Это просто "музыкальный" шум, но вы не знаете, в каком стиле это играет; вы не слышите, кто поет; вы не можете определить, Пол Маккартни это или Мик Джаггер. Это жуткая серая зона. Кажется, я назвал это убийственной тишиной, и это действительно так. Но я поступил так, как всегда поступаю... Я взял самый лучший виски, какой только мог быть... Я постарался забыть обо всем и не отвечал на звонки. Я не разговаривал ни с какими представителями прессы, потому что они были как стервятники, налетающие на меня. Я просто держал себя в руках».



Ему помог Стивен Эмброуз, разработавший специальные ушные микрофоны.



«Стивен Эмброуз, который сделал [внутриушные мониторы], он подключил их и испытывал их, совершенствуя их. И я смог увидеть свет в конце туннеля. Но до этого было еще далеко. А потом случилось замечательное: позвонил Angus [Young, гитарист AC/DC] и говорит: "Эй, эти наушники работают?". Я ответил: "Великолепно". Он сказал: "Хочешь записать альбом?" Я ответил: "Я был там уже вчера"».



На просьбу описать, как работает технология, музыкант сказал:



«Все очень просто. Это крошечный маленький — маленький шарик. Вы вставляете его в ухо. Вам не нужно его подгонять. Вы вставляете его в ухо, а на конце есть маленькая штучка, маленькая трубочка, и это насос. Вы нажимаете на нее, она раздувается и становится барабанной перепонкой. И он использует кости в зоне ушной раковины... Но кроме того, его можно подключить к Bluetooth, и вы сможете слышать. И вы можете слышать на 360 градусов — они называют это глобально — и нет никакого шипения. А обычные слуховые аппараты постоянно шипят и пищат!»







+0 -0



просмотров: 456

