Альбом AC/DC среди лучших по продажам



По сообщению Official Charts, новая работа AC/DC "Power Up" попала в список самых успешных виниловых релизов в Великобритании.



Возглавляет чарты альбом FLEETWOOD MAC 1997 "Rumours", который был продан тиражом в 32,500 в 2020. Классическая запись NIRVANA "Nevermind" заняла четвертую позицию, "Power Up" в итоге оказался на восьмой строчке, сборник QUEEN "Greatest Hits" занял седьмое место, альбом PINK FLOYD "Dark Side Of The Moon" оказался на 13 позиции. Также в чарты попали два альбома THE BEATLES — "Abbey Road" и "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band", две пластинки JOY DIVISION и два релиза NIRVANA (помимо упомянутого ранее еще и MTV Unplugged in New York на 36 позиции).







