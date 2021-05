сегодня



Оригинальный вокалист AC/DC выпустил сборник лучшего



Оригинальный вокалист AC/DC Dave Evans выпустил сборник лучшего материала, получивший название "BADASS Greatest Hits":



01. Hot Nights (Evans/Franceschini/Green)



02. Somebody Better (Evans/Franceschini)



03. Get Ready (Evans/Green)



04. Baby Blue Eyes (Evans/Green)



05. Sold My Soul For Rock 'N' Roll (Evans/Tinson/Croft)



06. Only The Good Die Young (Evans/Tinson/Croft)



07. Take Me Down Again (Tinson)



08. Back On The Firing Line (Tinson)



09. Rock 'N' Roll Or Bust (Tinson)



10. Another Boy On The Street (Evans/Tinson)



11. House Of The Rising Sun (Traditional)



12. Judgement Day (Evans/Tinson)



13. Shoot On Sight ( Evans/Tinson)



14. We Don't March To Your Drum (Evans/Tinson)



15. Put Up Or Shut Up (Evans/Appleton)



16. I Believe (Evans/Appleton)



17. Go Wild (Evans/Steigeoal)



18. Sunset Strip (Evans)



19. Rockin' In The Parlour (Young/Young)



20. Bad Ass Boy (Evans/Tipton)



















