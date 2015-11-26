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AC/DC

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28 май 2021 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC выпустил сборник лучшего

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23 апр 2021 : 		 AC/DC выпустят цветной винил

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2 апр 2021 : 		 Малкольм Янг: «Первый вокалист AC/DC был очень плох»

22 мар 2021 : 		 DAVE GROHL — о встрече с AC/DC: «Это был один из крутейших вечеров в моей жизни»

18 мар 2021 : 		 Лидер AC/DC — о первом визите в США

5 мар 2021 : 		 AC/DC сотрудничают с Heart Of Bone

3 мар 2021 : 		 Бон Скотт считал Brian'а Johnson'a лучшим вокалистом

2 мар 2021 : 		 SIMON WRIGHT: «Звонки от AC/DC? Не было ничего»

25 фев 2021 : 		 Лидер AC/DC отрицает, что Бон Скотт имел отношение к "Back In Black"

19 фев 2021 : 		 Гитарист AC/DC вновь похвалил фронтмена GUNS N' ROSES

16 фев 2021 : 		 ANGUS YOUNG — о фирменном стиле AC/DC

4 фев 2021 : 		 CHRIS JERICHO мог бы заменить вокалиста AC/DC

31 янв 2021 : 		 Авторы AC/DC в чартах

29 янв 2021 : 		 Басист AC/DC готов к концертам

24 янв 2021 : 		 Вышли нереализованные треки вокалиста AC/DC

24 янв 2021 : 		 Бывший басист AC/DC — о времени в команде

13 янв 2021 : 		 Новое видео AC/DC

7 янв 2021 : 		 Альбом AC/DC среди лучших по продажам

27 дек 2020 : 		 Почему AC/DC ждали два года?

27 дек 2020 : 		 ANGUS YOUNG: «Собрать состав для нового альбома было очень просто»

17 дек 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Был бы я в AC/DC или не был бы в AC/DC, всё равно бы это звучало как AC/DC»

16 дек 2020 : 		 Гитарист AC/DC — о гитаристе AC/DC
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Оригинальный вокалист AC/DC выпустил сборник лучшего



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Оригинальный вокалист AC/DC Dave Evans выпустил сборник лучшего материала, получивший название "BADASS Greatest Hits":

01. Hot Nights (Evans/Franceschini/Green)

02. Somebody Better (Evans/Franceschini)

03. Get Ready (Evans/Green)

04. Baby Blue Eyes (Evans/Green)

05. Sold My Soul For Rock 'N' Roll (Evans/Tinson/Croft)

06. Only The Good Die Young (Evans/Tinson/Croft)

07. Take Me Down Again (Tinson)

08. Back On The Firing Line (Tinson)

09. Rock 'N' Roll Or Bust (Tinson)

10. Another Boy On The Street (Evans/Tinson)

11. House Of The Rising Sun (Traditional)

12. Judgement Day (Evans/Tinson)

13. Shoot On Sight ( Evans/Tinson)

14. We Don't March To Your Drum (Evans/Tinson)

15. Put Up Or Shut Up (Evans/Appleton)

16. I Believe (Evans/Appleton)

17. Go Wild (Evans/Steigeoal)

18. Sunset Strip (Evans)

19. Rockin' In The Parlour (Young/Young)

20. Bad Ass Boy (Evans/Tipton)

Original AC/DC Singer DAVE EVANS Releases 'BADASS Greatest Hits'








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