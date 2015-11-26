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Гитарист AC/DC — о гитаристе AC/DC



В рамках программы "Talk Is Jericho" гитарист AC/DC Angus Young рассказал о том, что думает о своём племяннике Stevie Young'e:



«Stevie вырос, играя как Мэл. Вот как он по-настоящему увлёкся игрой на гитаре. Так что он просто настроился на то, как Мэл будет играть. И это уникальный стиль. Потому что есть много гитаристов, как и я, которые играют много соло, и они стараются быть яркими и всё в таком духе. Так что найти кого-то, кто будет просто надёжным парнем на ритм-гитаре и играет чётко, — это большая редкость. В мире есть только несколько подобных исполнителей... Именно в таком стиле Stevie и стремится играть. У Малкольма был свой собственный стиль, очень своеобразный. Это был просто уникальный способ игры. И для Stevie это и было иконой. И он как-то подменял Мэла в 1988-м, именно он его и взял: "Он поможет, пока я отправлюсь на реабилитацию". И некоторое время он играл в своих собственных группах. А когда он пришёл к нам, он проделал отличную работу. Так что было вполне естественно, что когда встал вопрос о поиске, я первым делом подумал про Stevie».













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