сегодня



Новый альбом AC/DC стал первым



Новая работа AC/DC "Power Up" с показателем 117 000 эквивалентных копий дебютировала на первой строчке американских чартов Billboard Top 200. До этого в активе коллектива было две первых строчки — за альбомы "Black Ice" (2008) и "For Those About To Rock (We Salute You)" (1981).











+4 -1



( 1 ) просмотров: 584