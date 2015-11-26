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*Новое видео AC/DC 82
*ICED EARTH переиздают дебют 36
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 33
*Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового ... 33
*Умер Кен Хенсли 32
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AC/DC

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6 ноя 2020 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома AC/DC

5 ноя 2020 : 		 Angus Young: «Malcolm до сих пор где-то рядом»

3 ноя 2020 : 		 Видео со съёмок видео AC/DC

31 окт 2020 : 		 Отрывок нового трека AC/DC

30 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового альбома уже лет 20

28 окт 2020 : 		 Вокалист AC/DC рассказал о том, как они с Малкольмом Янгом искали Лох-несское чудовище

26 окт 2020 : 		 Новое видео AC/DC

22 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Спасибо, не кашляю!»

21 окт 2020 : 		 Лидер AC/DC: «Никакого давления при создании альбома не было»

20 окт 2020 : 		 Лидер AC/DC — о том, почему он решил не оставлять партии Малкольма

19 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC опроверг слухи, что на новом альбоме можно услышать Малькольма Янга

17 окт 2020 : 		 Создай лого как AC/DC

16 окт 2020 : 		 Вокалист AC/DC: «Старая магия вернулась»

15 окт 2020 : 		 Умер бывший басист AC/DC

14 окт 2020 : 		 Новые монеты AC/DC

13 окт 2020 : 		 ANGUS YOUNG: AC/DC это группа Малькольма

13 окт 2020 : 		 Участники AC/DC — о возможности участия в виртуальных мероприятиях

12 окт 2020 : 		 Превью нового бокс-сета AC/DC

10 окт 2020 : 		 Новый альбом AC/DC будет доступен в виде бокс-сета

9 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Этот альбом — посвящение Малькольму»

7 окт 2020 : 		 Новая песня AC/DC

6 окт 2020 : 		 Дата выхода нового альбома AC/DC

5 окт 2020 : 		 Тизер от AC/DC

1 окт 2020 : 		 Тизер нового сингла AC/DC

30 сен 2020 : 		 AC/DC представили новый состав

29 сен 2020 : 		 AC/DC намекают
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Рассказ о делюкс-издании альбома AC/DC



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Видео, рассказывающее о делюкс-издании нового альбома AC/DC "Power Up", выход которого намечен на 13 ноября, доступно ниже.

Трек-лист:

01. Realize

02. Rejection

03. Shot In The Dark

04. Through The Mists Of Time

05. Kick You When You’re Down

06. Witch's Spell

07. Demon Fire

08. Wild Reputation

09. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red

AC/DC: Deluxe


















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