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AC/DC

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29 июл 2020 : 		 Новый альбом AC/DC готов, но...

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25 июл 2020 : 		 Концертное видео AC/DC

21 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

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Превью нового бокс-сета AC/DC



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Участники AC/DC, Brian Johnson и Angus Young в видео, доступном ниже, представили бокс-сет нового альбома "Power Up", релиз которого намечен на тринадцатое ноября.

Трек-лист:

01. Realize

02. Rejection

03. Shot In The Dark

04. Through The Mists Of Time

05. Kick You When You’re Down

06. Witch's Spell

07. Demon Fire

08. Wild Reputation

09. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red

AC/DC: First Look At Deluxe














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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Red One


12 окт 2020, 01:42		Botox Overdose


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