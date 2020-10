сегодня



Превью нового бокс-сета AC/DC



Участники AC/DC, Brian Johnson и Angus Young в видео, доступном ниже, представили бокс-сет нового альбома "Power Up", релиз которого намечен на тринадцатое ноября.



Трек-лист:



01. Realize



02. Rejection



03. Shot In The Dark



04. Through The Mists Of Time



05. Kick You When You’re Down



06. Witch's Spell



07. Demon Fire



08. Wild Reputation



09. No Man’s Land



10. Systems Down



11. Money Shot



12. Code Red





ANGUS AND BRIAN POWER UP THE DELUXE LIGHTBOX https://t.co/S6rFge7cA9 pic.twitter.com/bgzqmuNYHy — AC/DC (@acdc) October 10, 2020

























+2 -0



( 1 ) просмотров: 542