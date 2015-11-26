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*KIKO LOUREIRO определился с названием 26
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AC/DC

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21 июн 2020 : 		 Гитарист ALICE COOPER / HOLLYWOOD VAMPIRES исполняет AC/DC

17 июн 2020 : 		 Первые в жизни вокалиста AC/DC

1 июн 2020 : 		 Астронавты SpaceX во время исторического старта слушали AC/DC

13 май 2020 : 		 Музыканты CLUTCH, CAVE IN, CONVERGE и CARCASS исполняют AC/DC

5 май 2020 : 		 BRIAN JOHNSON обратился к поклонникам AC/DC

6 мар 2020 : 		 Австралийские фанаты AC/DC установили рекорд

27 фев 2020 : 		 Новый альбом AC/DC будет содержать «сюрпризы» от Малкольма Янга

21 янв 2020 : 		 AC/DC выпустят альбом в этом году?

28 дек 2019 : 		 Бывший вокалист AC/DC: «Это Angus позвал Axl'a на помощь»

24 дек 2019 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC: «Возвращаться в группу мне неинтересно»

20 дек 2019 : 		 Басист AC/DC отыграл небольшой концерт

20 дек 2019 : 		 Бывший вокалист AC/DC в "Nunca Es Tarde"

19 дек 2019 : 		 Четыре песни из альбома AC/DC "Back In Black" получили платину

17 дек 2019 : 		 Вокалист AC/DC пожертвовал имущество в ALL STAR CHILDREN

11 дек 2019 : 		 Альбом AC/DC "Back in Black" 25 раз завоевал платиновый статус в США

17 сен 2019 : 		 Вышли монеты AC/DC

22 авг 2019 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC и бывший вокалист ANTHRAX исполняют AC/DC

21 авг 2019 : 		 Вышла новая книга об AC/DC

2 авг 2019 : 		 AC/DC отмечают выпуск "Highway To Hell"

19 июл 2019 : 		 Редкое видео с выступления AC/DC

17 июл 2019 : 		 AC/DC празднуют 40-летие альбома "Highway To Hell"

26 июн 2019 : 		 Вокалист AC/DC работает над музыкой с гитаристом EAGLES

30 апр 2019 : 		 Вокалист AC/DC BRIAN JOHNSON рассказал о своих кулинарных пристрастиях

14 фев 2019 : 		 Оригинальный фронтмен AC/DC: «Бону Скотту посчастливилось присоединиться к группе, которая была накалена докрасна»

12 фев 2019 : 		 Судя по всему, басист CLIFF WILLIAMS вернулся в AC/DC

7 фев 2019 : 		 Предстоящий альбом AC/DC будет «посвящением MALCOLM’у YOUNG’у»
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Гитарист ALICE COOPER / HOLLYWOOD VAMPIRES исполняет AC/DC



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SoloDallas совместно с гитаристом ALICE COOPER / HOLLYWOOD VAMPIRES Tommy Henriksen'ом (Alice Cooper, Hollywood Vampires) объединились для создания карантинного видео на кавер-версию классического трека AC/DC "Hells Bells".

ALICE COOPER / HOLLYWOOD VAMPIRES Guitarist TOMMY HENRIKSEN Sings On Lockdown Cover Of AC/DC's "Hells Bells" (Video)



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Эрик Клэптон | Ледовый Дворец Рейтинг@Mail.ru

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