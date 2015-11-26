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AC/DC

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ANGUS YOUNG: «Я хочу, чтобы все песни AC/DC имели узнаваемое звучание»



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В рамках недавнего разговора с гитаристом AC/DC ANGUS'ом YOUNG'ом тот сказал, что сингл "Shot In The Dark" без труда вписался в обойму классических тем коллектива:

«Я к этому всегда стремился. Мы всегда стремились к тому, чтобы треки были мощными. И чтобы они были такими, что когда бы ты их ни услышал, ты мгновенно понимал бы, что это AC/DC и никто другой. Так что если вы соберёте все эти элементы воедино — особенно то, что касается гитар, а они всегда на переднем плане, мы очень гитарная команда. Особенно если брать радио, первое, что нужно, чтобы трек узнавался и ты сразу понимал, что это играет песня AC/DC, а не кого-то ещё. Даже когда мы сочиняем, собираем всё вместе и создаём, всегда была цель в том, чтобы узнаваемость была мгновенной!»



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