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AC/DC

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Бывший из AC/DC об AXL'е ROSE: «Он совсем не похож на того персонажа, о котором все слышали»



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Бывший барабанщик AC/DC Chris Slade высоко оценил сотрудничество Axl'a Rose'a с группой, заявив, что вокалист GUNS N' ROSES «совсем не похож на того персонажа», о котором он слышал.

AC/DC перенесли последние десять концертов своего североамериканского турне восемь лет назад, после того как врачи сообщили вокалисту Brian'y Johnson'y, что ему грозит полная потеря слуха, если он немедленно не прекратит гастролировать. AC/DC завершили тур летом 2016 года с Rose'ом в качестве приглашённого вокалиста.

В интервью WalesOnline Slade рассказал о включении Rose'a в гастрольный состав AC/DC:

«Честно говоря, я был потрясён. Мы прослушивали вокалистов — попробовали четырёх или пять. И я ничего об этом не знал. Вдруг они сказали: "Завтра будет Axl Rose". Я, конечно, был в курсе всех ужасов, которые о нём рассказывали. Я встретил его, пожал ему руку и подумал: "Этот парень абсолютно нормальный". Так оно и оказалось. Он совсем не похож на того персонажа, о котором все слышали, — он отлично шутит. Он такой же смешной, как и Brian».




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