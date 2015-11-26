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AC/DC

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Вокалист AC/DC BRIAN JOHNSON рассказал о своих кулинарных пристрастиях



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Вокалист AC/DC Brian Johnson, живущий в городе Сарасота, штат Флорида, уже почти три десятка лет, недавно дал интервью городскому журналу Edible Sarasota, рассказывающему о местных фермах, ресторанах и бизнесе.

На вопрос, какую еду он любит, пожалуй, чересчур, Johnson ответил:

«Хлеб. Хлеб, оливковое и сливочное масло. Хорошее оливковое и хорошее сливочное. Это имеет значение. Каждую субботу я привык баловать себя. Я приезжаю в C'est La Vie [пекарня и кафе в центре Сарасоты] и покупаю там багет и пару их роскошных круассанов, затем еду домой, жарю два больших яйца, намазываю багет французским маслом и обмакиваю его в желток. Для меня это как икра».

Johnson продолжил рассказ, заявив, что в данный момент исследует в кулинарном мире «супы»:

«Когда я впервые приехал в Америку и попросил миску супа, на вкус он был словно желатин. Приготовить хороший суп — это великое дело. Я помню один ресторан в Лионе, тогда, в 1988 году, — в старой части города повсюду целая череда ресторанов, и каждый из них предлагал что-то одно. В этом конкретном месте подавали французский луковый суп. Они подавали его в каменных мисках с сыром и луком, свисающими по краям. Это было... [глубоко вздыхает]. Мы сидели там, попивая какое-то безымянное вино, которое сделал чей-то брат с той же улицы, а сыр был сделан его сестрой, и тот самый лук рос где-то неподалеку... Я бы хотел сам приготовить суп вроде этого».

Johnson и барабанщик Phil Rudd вместе с гитаристами Angus'ом и Stevie'ом Young'ами, были сфотографированы в Ванкувере рядом со студией Warehouse в прошлом августе.

На основании этих снимков появилось предположение, что AC/DC уже записывают — или, по крайней мере, планируют — новый альбом с Rudd'ом и Johnson'ом, вернувшимися в состав команды. Источники из сети также указывают на то, что Angus Young посвятит новый альбом AC/DC своему покойному брату.

С того момента как AC/DC завершили цикл выступлений в поддержку альбома "Rock Or Bust" в 2014 году, почти три года назад, — весьма неспокойное время для группы, на которое пришлись вынужденная отставка, а впоследствии и смерть сооснователя коллектива Малькольма Янга, плюс уход из группы Johnson'а, Rudd'а и басиста Cliff'а Williams'а. Всё это заставило фанатов размышлять о том, продолжит ли единственный оставшийся оригинальный участник Angus Young заниматься группой либо решит, что для AC/DC пришло время отправляться на покой.

Johnson был вынужден покинуть AC/DC посреди тура из-за риска полной потери слуха, и был впоследствии заменён фронтменом GUNS N' ROSES Axl'ом Rose'ом, в то время как Williams просто решил выйти на пенсию по завершении цикла выступлений в поддержку альбома.

В прошлом феврале в социальных сетях всплыла фотография, которая может свидетельствовать о том, что Williams также вернулся в состав AC/DC и появится на ставшем предметом слухов и обсуждений камбэк-альбоме, который, как ожидается, будет выпущен в ближайшие месяцы.



AC/DC



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