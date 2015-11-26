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AC/DC

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18 дек 2021 : 		 Бывший вокалист AC/DC исполняет AC/DC

8 дек 2021 : 		 "Back In Black" — лучший альбом Австралии

6 дек 2021 : 		 Принц Уильям заявил, что слушает AC/DC перед встречами

6 дек 2021 : 		 SLASH рад, что Brian, Phil и Cliff вернулись в AC/DC

1 дек 2021 : 		 SIMON WRIGHT — о появлении в составе AC/DC

25 ноя 2021 : 		 Бывший барабанщик AC/DC: «С возвращением Brian'a и Phil'a всё встало на свои места»

18 ноя 2021 : 		 PHIL LEWIS — об Axl'е Rose в AC/DC

5 ноя 2021 : 		 Модели грузовиков AC/DC доступны для покупки

4 ноя 2021 : 		 CHRIS SLADE: «Я не говорил ни с кем из группы после окончания тура "Rock Or Bust"

29 окт 2021 : 		 AC/DC набрали миллиард

29 окт 2021 : 		 DEE SNIDER — о последнем альбоме AC/DC

18 окт 2021 : 		 GayC/DC вместе с вокалисткой WELL HUNG HEART исполняют AC/DC

14 окт 2021 : 		 Доступна фигурка лидера AC/DC

1 окт 2021 : 		 Новое видео AC/DC

18 авг 2021 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC выпустил новую песню

19 июл 2021 : 		 Крафт от AC/DC

4 июл 2021 : 		 Лидер AC/DC: «Смерть Бона стала для нас шоком»

25 июн 2021 : 		 Бывший вокалист AC/DC: «Мы никогда не думали, что группа станет такой известной»

24 июн 2021 : 		 Бывший барабанщик AC/DC высоко оценил выступления AXL'a ROSE'a

15 июн 2021 : 		 Гитарист AC/DC рассказал о музыкантах, которые на него оказали влияние

13 июн 2021 : 		 Агент: «Как-то рассматривалась идея концертов AC/DC с голограммой Бона Скотта

9 июн 2021 : 		 Новое видео AC/DC

1 июн 2021 : 		 ANGUS не верит в конец AC/DC

28 май 2021 : 		 Оригинальный вокалист AC/DC выпустил сборник лучшего

24 май 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD вспоминает Бона Скотта

30 апр 2021 : 		 AC/DC получили три номинации
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Бывший вокалист AC/DC исполняет AC/DC



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Видео исполнения бывшим вокалистом AC/DC Dave'ом Evans'ом композиции AC/DC "Highway To Hell" 22 октября в Leonardo's, Huntington Park, California, доступно для просмотра ниже.

Watch Original AC/DC Singer DAVE EVANS Perform 'Highway To Hell' In California





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Red One


18 дек 2021, 15:43		Вот эт колхоз, я понимаю


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