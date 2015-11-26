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Бывший вокалист AC/DC исполняет AC/DC



Видео исполнения бывшим вокалистом AC/DC Dave'ом Evans'ом композиции AC/DC "Highway To Hell" 22 октября в Leonardo's, Huntington Park, California, доступно для просмотра ниже.







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