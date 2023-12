сегодня



Умер оригинальный ударник AC/DC



Оригинальный барабанщик AC/DC Колин Берджесс скончался в возрасте 77 лет.



«Очень печально услышать о кончине Колина Берджесcа. Он был нашим первым барабанщиком и очень уважаемым музыкантом. Светлая память, упокойся с миром, Колин».



Колин присоединился к AC/DC в 1973 году и отыграл свое первое выступление с группой в канун Нового года в ночном клубе Chequers в Сиднее, Австралия. В то время в состав группы входили Angus и Малкольм Янг на гитарах, Dave Evans на вокале и Larry Van Kriedt на басу.



Берджесс сыграл на оригинальной версии первого сингла AC/DC "Can I Sit Next To You Girl", на басу в которой играл Джордж Янг, брат Angus'a и Малкольма.



Колин был уволен из AC/DC в феврале 1974 года за то, что в нетрезвом виде вышел на сцену. Позже он утверждал, что кто-то подлил ему алкоголь. Его сменила целая череда барабанщиков, пока в феврале-марте 1975 года к группе не присоединился Phil Rudd.









View this post on Instagram

















+0 -0



просмотров: 286