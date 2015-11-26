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Лидер AC/DC : «О, у нас полно всяких наработок»



Лидер AC/DC Angus Young в недавнем интервью Radio.com рассказал о том, что он и Малькольм бережно сохраняли всё написанное:



«Малькольм был куда более организованный в плане материала. Когда мы работали вместе, вдвоём, он брал в руки гитару, но после этого всегда записывал ноты и проставлял даты, когда и что было сделано. Так что у него всегда всё было по полочкам. Но я сохранил эти тетрадки, я всегда храню тетрадки с идеями и текстами. Я знаю, где что искать, когда дело доходит до материала, всё помечено и размещено по коробкам».



Так у вас достаточно идей в загашнике?



«О да. Если я разберу все коробки, то найду немало записанных набросков, сделанных в разные периоды нашей карьеры. Проблема лишь в том, что технология на тот момент была не самой совершенной. На начальном этапе в основном были кассеты, и писалось всё на них. Когда придумали диски, мы перешли на них. Многие люди делают всё на компьютере, но мы остановились в прогрессе на CD. У нас немного DAT-кассет, может, что-то есть на ADAT и чём-то подобном».













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