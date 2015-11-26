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Новый альбом AC/DC может стать первым



По предварительным данным, новая работа AC/DC была продана от 105 000 до 115 000 эквивалентных экземпляров за первую неделю продаж в США и это может принести им первую строчку в Billboard 200. Потеснить их могут рэперы Future and Lil Uzi Vert's "Pluto x Baby Pluto", чьи продажи оцениваются от 110 000 до 120 000 эквивалентных копий.











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