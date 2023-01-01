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AC/DC

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CHRIS SLADE: «В AC/DC многое остаётся недосказанным»



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В эксклюзивной беседе с журналом Rock Candy барабанщик Chris Slade рассказал о внутренней «кухне» AC/DC:

«Я выяснил, что в AC/DC многое остаётся недосказанным. Большая часть того, что обсуждали между собой Angus [Young, гитарист AC/DC] и Мэл [покойный гитарист AC/DC Малкольм Янг], вслух не произносилось. Им не нужно было говорить».

Slade был новичком в группе перед записью альбома "The Razors Edge" в 1990 году, и он обнаружил, что на его прослушивании почти не было обсуждений:

«Малкольм и Angus поставили стулья, всё время смотрели, как я играю, и ничего не говорили. После этого они спросили меня, не хочу ли я чего-нибудь. Я попросил бутерброд с сыром и кофе, и на этом всё закончилось. Так я оказался в AC/DC».

Chris принял участие в работе над альбомом "The Razors Edge" и дважды входил в состав AC/DC. До этого он играл в MANFRED MANN'S EARTH BAND и THE FIRM с Jimmy Page'ем. Но знал ли он, что "The Razors Edge" станет таким грандиозным альбомом? Он признался:

«Я не знал... Иногда это можно предвидеть, а иногда — нет. Я чувствовал себя так же, когда мы создавали "Blinded By The Light" с MANFRED MANN. Но с "The Razors Edge" всё было совсем не так. Я понятия не имел, что "Thunderstruck" станет величайшей песней AC/DC в истории, и я не знал, что мы записали особенный альбом».






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