сегодня



CHRIS SLADE: «В AC/DC многое остаётся недосказанным»



В эксклюзивной беседе с журналом Rock Candy барабанщик Chris Slade рассказал о внутренней «кухне» AC/DC:



«Я выяснил, что в AC/DC многое остаётся недосказанным. Большая часть того, что обсуждали между собой Angus [Young, гитарист AC/DC] и Мэл [покойный гитарист AC/DC Малкольм Янг], вслух не произносилось. Им не нужно было говорить».



Slade был новичком в группе перед записью альбома "The Razors Edge" в 1990 году, и он обнаружил, что на его прослушивании почти не было обсуждений:



«Малкольм и Angus поставили стулья, всё время смотрели, как я играю, и ничего не говорили. После этого они спросили меня, не хочу ли я чего-нибудь. Я попросил бутерброд с сыром и кофе, и на этом всё закончилось. Так я оказался в AC/DC».



Chris принял участие в работе над альбомом "The Razors Edge" и дважды входил в состав AC/DC. До этого он играл в MANFRED MANN'S EARTH BAND и THE FIRM с Jimmy Page'ем. Но знал ли он, что "The Razors Edge" станет таким грандиозным альбомом? Он признался:



«Я не знал... Иногда это можно предвидеть, а иногда — нет. Я чувствовал себя так же, когда мы создавали "Blinded By The Light" с MANFRED MANN. Но с "The Razors Edge" всё было совсем не так. Я понятия не имел, что "Thunderstruck" станет величайшей песней AC/DC в истории, и я не знал, что мы записали особенный альбом».











+4 -0



просмотров: 381