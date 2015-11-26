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AC/DC

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Самая жалостливая песня AC/DC



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В рамках недавней беседы с Vulture гитарист AC/DC Angus Young назвал самую жалостливую песню из богатого творческого наследия группы:

«На нашем первом альбоме "High Voltage" мы исполнили песню о любви под названием "Love Song". Для нас это было совсем иное. Я не знал, пытались ли мы пародировать любовные песни того времени, потому что текст песни написал Бон [Скотт, тогдашний вокалист группы]. Я даже не помню, что это за слова. Я помню эту песню, потому что парень, который работал на нашем звукозаписывающем лейбле, сказал нам, что это то, что было на местном радио в то время, — очень мягкая музыка. Он подумал, что мы должны выпустить эту песню, потому что она, вероятно, получит эфирное звучание. Помню, я подумал: "Кто в здравом уме захочет, чтобы это прозвучало?"

Нам очень повезло, потому что все радиостанции, которые видели нас вживую, знали, что мы не такие. Так что эти станции начали переворачивать пластинку и проигрывать другую песню, которая была кавер-версией блюзового стандарта под названием "Baby, Please Don't Go". На самом деле мы забили би-сайд этим хитом. Это была единственная прелесть от этого трека».

ANGUS YOUNG Names AC/DC








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

ufx


15 дек 2020, 12:54		Гениально. Как можно, создавая такой примитив, ещё 40 лет стадионы собирать.


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