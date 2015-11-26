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Грузовик AC/DC доступен для продажи...



...в виде модели длиной 31,1 см, шириной 4,45 см и высотой 8,9 см — это реплика Mack super-liner 60", который использовался в рамках тура "Back In Black". Стоимость составит 129 долларов, он будет отгружаться, начиная со второй недели декабря. Дополнительную информацию можно найти в официальном магазине коллектива.











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