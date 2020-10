сегодня



Лидер AC/DC : «Никакого давления при создании альбома не было»



В рамках очередного интервью с гитаристом AC/DC Angus'ом Young'ом у него спросили, было ли какое-то давление при работе над пластинкой:



«Да не особо. Все были довольны работой. Для нас все было ровно так как мы это делали всегда. Никакого давления ни на кого не было, потому что мы собрали все песни вместе. И так мы всегда и делали, мы так работали над каждым альбомом. Мы всегда старались сделать тяжелую работу заранее, собрать все песни вместе. Так что каждый раз, когда мы направлялись в студию, у нас была единственная задача сконцентрироваться на исполнении».



Новая пластинка коллектива, "Power Up", будет выпущена тринадцатого ноября и доступна на CD, виниле, в цифровом варианте и в виде специального бокс-сета.



Трек-лист:



01. Realize



02. Rejection



03. Shot In The Dark



04. Through The Mists Of Time



05. Kick You When You’re Down



06. Witch's Spell



07. Demon Fire



08. Wild Reputation



09. No Man’s Land



10. Systems Down



11. Money Shot



12. Code Red

































