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AC/DC

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29 июл 2020 : 		 Новый альбом AC/DC готов, но...

28 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"

27 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"
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Лидер AC/DC: «Никакого давления при создании альбома не было»



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В рамках очередного интервью с гитаристом AC/DC Angus'ом Young'ом у него спросили, было ли какое-то давление при работе над пластинкой:

«Да не особо. Все были довольны работой. Для нас все было ровно так как мы это делали всегда. Никакого давления ни на кого не было, потому что мы собрали все песни вместе. И так мы всегда и делали, мы так работали над каждым альбомом. Мы всегда старались сделать тяжелую работу заранее, собрать все песни вместе. Так что каждый раз, когда мы направлялись в студию, у нас была единственная задача сконцентрироваться на исполнении».

Новая пластинка коллектива, "Power Up", будет выпущена тринадцатого ноября и доступна на CD, виниле, в цифровом варианте и в виде специального бокс-сета.

Трек-лист:

01. Realize

02. Rejection

03. Shot In The Dark

04. Through The Mists Of Time

05. Kick You When You’re Down

06. Witch's Spell

07. Demon Fire

08. Wild Reputation

09. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red

AC/DC's ANGUS YOUNG Says 'There Was No Pressure' During 'Power Up' Recording Sessions















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