18 окт 2021



GayC/DC вместе с вокалисткой WELL HUNG HEART исполняют AC/DC



GayC/DC совместно с вокалисткой WELL HUNG HEART Greta Valenti решили замутить радужный кавер на хит AC/DC — встречайте ‘It’s A Long Way To The Top (If You Wanna’ Rock ‘N’ Roll)’.



«Мне нравится, как все это получилось. Веселье и задор обеих групп демонстрируется во всей красе, но в основе всего лежит идея о том, что это все не про гламур и арены — вот что мы хотели донести до слушателей. AC/DC были молоды и голодны, когда написали эту песню. Эта песня вне времени, было очень весело!» — утверждает член и инициативная единица GayC/DC Brian Welch.







