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AC/DC

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13 окт 2020 : 		 ANGUS YOUNG: AC/DC это группа Малькольма

13 окт 2020 : 		 Участники AC/DC — о возможности участия в виртуальных мероприятиях

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10 окт 2020 : 		 Новый альбом AC/DC будет доступен в виде бокс-сета

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7 окт 2020 : 		 Новая песня AC/DC

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30 сен 2020 : 		 AC/DC представили новый состав

29 сен 2020 : 		 AC/DC намекают

1 сен 2020 : 		 Вокалист AC/DC о том, говорил ли он недавно с Angus'ом

26 авг 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Мы начинали писать "Back In Black" с Боном Скоттом на ударных»

11 авг 2020 : 		 SLASH — об альбоме AC/DC "Back In Black": «Это была убойная запись от начала до конца»

4 авг 2020 : 		 AC/DC: "The Story Of Back In Black"

3 авг 2020 : 		 Видео полного выступления AC/DC с AXL ROSE

29 июл 2020 : 		 Новый альбом AC/DC готов, но...

28 июл 2020 : 		 "The Story Of Back In Black"
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Гитарист AC/DC: «Спасибо, не кашляю!»



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В рамках очередной беседы с "Let There Be Talk" гитарист AC/DC Angus Young ответил на вопрос о том, приходилось ли ему делать какие-то операции из-за повреждений, полученных на сцене:

«Ничего. Находясь на сцене, я могу [получить] странные синяки на лодыжке. Раньше я терял много ногтей на ногах. С них всё начиналось, из-за естественного износа. Практически гарантированным был вариант, что три или четыре раза я потеряю ногти на ногах. Это было ожидаемо, но мне очень повезло.

Я даже оббегал сцену в юношестве, потому что должен был использовать то, что было на ней. На некоторых площадках были сцены "А" и "Б". Я всегда мог сказать, когда у нас будет сцена "Б", потому что я мог гарантировать, что мои ноги там точно были.

Мне повезло — мне очень повезло. Полагаю, что самое худшее, что я когда-либо получал — это было с пальцем, когда мне наложили шину. Всё случилось за секунды. Это случилось в самом начале, так что мне всё равно пришлось играть со сломанным пальцем. Вот такое у меня было».

Что касается Brian'a Johnson'a, он рассказал следующее:

«Мне повезло. Я никогда в жизни не проводил ночь в больнице — постучу по дереву. Кроме того случая, о котором все знают, когда случились проблемы с ушами, но это было незаметно. Так что слава Богу. Кроме этого, честно говоря, мне в каком-то смысле повезло, как и Angus'y. Мы легко могли пострадать — я и он — много раз, но нам всегда везло».

Новая пластинка коллектива, "Power Up", будет выпущена тринадцатого ноября и доступна на CD, виниле, в цифровом варианте и в виде специального бокс-сета.

Трек-лист:

01. Realize

02. Rejection

03. Shot In The Dark

04. Through The Mists Of Time

05. Kick You When You’re Down

06. Witch's Spell

07. Demon Fire

08. Wild Reputation

09. No Man’s Land

10. Systems Down

11. Money Shot

12. Code Red

AC/DC















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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Extrawurst


22 окт 2020, 12:03		И Житняков на вокале?

Трек-лист:

01. Осознайте

02. Отторжение

03. Выстрел В Темноте

04. Сквозь Туманы Времени

05. Пнуть тебя, когда ты упадешь


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