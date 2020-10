сегодня



Гитарист AC/DC : «Спасибо, не кашляю!»



В рамках очередной беседы с "Let There Be Talk" гитарист AC/DC Angus Young ответил на вопрос о том, приходилось ли ему делать какие-то операции из-за повреждений, полученных на сцене:



«Ничего. Находясь на сцене, я могу [получить] странные синяки на лодыжке. Раньше я терял много ногтей на ногах. С них всё начиналось, из-за естественного износа. Практически гарантированным был вариант, что три или четыре раза я потеряю ногти на ногах. Это было ожидаемо, но мне очень повезло.



Я даже оббегал сцену в юношестве, потому что должен был использовать то, что было на ней. На некоторых площадках были сцены "А" и "Б". Я всегда мог сказать, когда у нас будет сцена "Б", потому что я мог гарантировать, что мои ноги там точно были.



Мне повезло — мне очень повезло. Полагаю, что самое худшее, что я когда-либо получал — это было с пальцем, когда мне наложили шину. Всё случилось за секунды. Это случилось в самом начале, так что мне всё равно пришлось играть со сломанным пальцем. Вот такое у меня было».



Что касается Brian'a Johnson'a, он рассказал следующее:



«Мне повезло. Я никогда в жизни не проводил ночь в больнице — постучу по дереву. Кроме того случая, о котором все знают, когда случились проблемы с ушами, но это было незаметно. Так что слава Богу. Кроме этого, честно говоря, мне в каком-то смысле повезло, как и Angus'y. Мы легко могли пострадать — я и он — много раз, но нам всегда везло».



Новая пластинка коллектива, "Power Up", будет выпущена тринадцатого ноября и доступна на CD, виниле, в цифровом варианте и в виде специального бокс-сета.



Трек-лист:



01. Realize



02. Rejection



03. Shot In The Dark



04. Through The Mists Of Time



05. Kick You When You’re Down



06. Witch's Spell



07. Demon Fire



08. Wild Reputation



09. No Man’s Land



10. Systems Down



11. Money Shot



12. Code Red

































