Отрывок нового трека AC/DC



AC/DC опубликовали минутный отрывок новой песни "Demon Fire", которая вошла в новый альбом "Power Up", выходящий 13 ноября.



Трек-лист:



01. Realize



02. Rejection



03. Shot In The Dark



04. Through The Mists Of Time



05. Kick You When You’re Down



06. Witch's Spell



07. Demon Fire



08. Wild Reputation



09. No Man’s Land



10. Systems Down



11. Money Shot



12. Code Red



















