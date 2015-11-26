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Вокалист AC/DC выпускает биографию



Вокалист AC/DC Brian Jonhson двадцать шестого октября выпустит долгожданную биографию "The Lives Of Brian" — трейлер доступен ниже.





I’ve had some long nights and some great nights, bad days and a lot of good ones. I’ve gone from choirboy to rock 'n' roll singer, and now I’ve gone and written a bloody book about it… The Lives of Brian is coming October 26th: https://t.co/39bW2wkR1h pic.twitter.com/aOlxfQYTa6 — Brian Johnson Racing (@BrianJohnson) April 12, 2021





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