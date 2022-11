сегодня



Первый вокалист AC/DC не жалеет, что ушёл из группы



Оригинальный вокалист AC/DC Dave Evans заявил, что не жалеет о своём уходе из группы.



Dave записал два первых сингла AC/DC — "Can I Sit Next To You Girl" и "Baby, Please Don't Go". Но в октябре 1974 года, менее чем через год после первого концерта AC/DC, Evans ушёл из группы. Его заменил Бон Скотт, который пел на первых шести студийных альбомах AC/DC и сам стал легендой после своей кончины в 1980 году.



Dave рассказал о своей карьере после AC/DC в недавнем интервью аргентинской радиостанции Urbana Play 104.3 FM. На вопрос, не жалеет ли он о том, как закончилось его пребывание в группе, Evans ответил следующее:



«У меня была потрясающая карьера. Я продолжил зажигать с RABBIT и DAVID EVANS AND THUNDER DOWN UNDER, и сейчас я путешествую по всему миру, продолжая записывать музыку. Так что у меня была потрясающая карьера, я всё ещё отлично провожу время. Бон Скотт присоединился к группе, но он пробыл там около пяти или шести лет, а потом умер. Так что ему не повезло.



Я ни о чём не сожалею. У меня невероятная жизнь. Я путешествую по всему миру. И я, конечно, сольный артист, поэтому мне не нужно брать с собой группу. У меня есть музыканты в самых разных странах. Я езжу туда, куда хочу. Я вижу разные страны и делаю то, что хочу, а не то, что мне говорит группа. Так что у меня есть свобода находиться там, где я хочу быть, с теми людьми, с которыми я хочу быть. И в конце концов всё дело в свободе — жизнь состоит из свободы, свободы выбора и свободы быть с людьми, которых ты действительно любишь. И мне повезло в этом».







