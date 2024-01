сегодня



AC/DC выступят в Бразилии?



По сообщению O Globo, AC/DC отыграют четыре концерта в Бразилии в сентябре 2024 года — два выступления на Morumbi, São Paulo и два концерта в рамках Rock In Rio.









AC/DC volta ao Brasil em setembro, com shows em SP e no Rock in Rio https://t.co/pwarzGbh5A





+0 -0



просмотров: 123