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*Йе в BURZUM 47
*В ближайшие 2-3 года концертов NIGHTWISH не будет 24
*RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист» 22
*Лидер DISTURBED: «Руки прочь от Тейлор Свифт!» 21
*DAVID LEE ROTH: «SAMMY HAGAR был подвергнут секс-зондировани... 21
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AC/DC

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29 янв 2024 : 		 AC/DC выступят в Бразилии?

15 янв 2024 : 		 DAVE LOMBARDO, SCOTT IAN, JOSH FREESE и STEVE GORMAN почтили память вокалиста AC/DC

9 янв 2024 : 		 Новая фигурка AC/DC

4 янв 2024 : 		 Бывший из AC/DC об AXL'е ROSE: «Он совсем не похож на того персонажа, о котором все слышали»

21 дек 2023 : 		 Мультикамерная съемка выступления AC/DC

17 дек 2023 : 		 Умер оригинальный ударник AC/DC

14 дек 2023 : 		 Бывший из AC/DC: «Когда я узнал, что случилось с Боном Скоттом, я не был удивлён»

5 дек 2023 : 		 CHRIS SLADE: «В AC/DC многое остаётся недосказанным»

21 ноя 2023 : 		 PHIL RUDD надеется, что еще сыграет с AC/DC

25 окт 2023 : 		 Lars Ulrich о выступлении AC/DC на фестивале Power Trip: «Это был триумф»

19 окт 2023 : 		 Видео с выступления AC/DC

9 окт 2023 : 		 Видео с первого за 7 лет концерта AC/DC

8 окт 2023 : 		 Steven Tyler спелся с AC/DC

21 сен 2023 : 		 Вокалист AC/DC готов к Power Trip

12 сен 2023 : 		 CHRIS SLADE вносит ясность

11 сен 2023 : 		 CHRIS SLADE не выступит с AC/DC

12 авг 2023 : 		 За кулисами AC/DC 1983

26 июл 2023 : 		 Вокалист JACKYL рад возвращению вокалиста в AC/DC

15 июл 2023 : 		 Новая монополия AC/DC

7 июл 2023 : 		 RICK ASTLEY исполняет AC/DC

13 июн 2023 : 		 Вокалист AC/DC спел с SAM'ом FENDER'ом

1 июн 2023 : 		 Вокалист AC/DC хочет зажигать

20 май 2023 : 		 Монополия AC/DC летом

23 апр 2023 : 		 Новая фигурка бывшего вокалиста AC/DC

18 апр 2023 : 		 Вокалисту AC/DC поставили памятник

31 янв 2023 : 		 Гитарист ANTHRAX — о выступлении AXL'a ROSE'a с AC/DC: «Он отлично справился с партиями Бона и Brian'a»
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AC/DC выступят в Бразилии?



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По сообщению O Globo, AC/DC отыграют четыре концерта в Бразилии в сентябре 2024 года — два выступления на Morumbi, São Paulo и два концерта в рамках Rock In Rio.

AC/DC volta ao Brasil em setembro, com shows em SP e no Rock in Rio https://t.co/pwarzGbh5A






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