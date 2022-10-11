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AC/DC

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Новая монета в честь AC/DC



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По сообщению Bega District News, австралийское правительство вновь выпускает монету в честь AC/DC.

Монета от Royal Australian Mint — правительственного агентства, которое является единственным поставщиком оборотной монеты Австралии, — посвящена 50-летию группы, на ней изображён гитарист Angus Young в школьной форме, прыгающий на одной ноге.

Есть серебряная матовая версия номиналом 1 доллар по цене 90 долларов, а также коллекция из шести неразменных монет номиналом 20 центов, окрашенных под пластинку, по цене 110 долларов. Они представлены в футляре, похожем на футляр для гастрольных музыкантов.




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11 окт 2022
D
DDDDC
"Они представлены в футляре, похожем на футляр для гастрольных музыкантов."

Даже опасаюсь представить, как это выглядит. Понятно, что кривой перевод надмозга, но надо же читать прежде, чем постить.

Но, вообще-то, считается первый официальный концерт команда дала 31 декабря 1973 года. Т.е., ещё больше года до Юбилея, но
Royal Australian Mint решили: "Выпустим сейчас, вдруг потом уже и не нужно будет."

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