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Новая монета в честь AC/DC



По сообщению Bega District News, австралийское правительство вновь выпускает монету в честь AC/DC.



Монета от Royal Australian Mint — правительственного агентства, которое является единственным поставщиком оборотной монеты Австралии, — посвящена 50-летию группы, на ней изображён гитарист Angus Young в школьной форме, прыгающий на одной ноге.



Есть серебряная матовая версия номиналом 1 доллар по цене 90 долларов, а также коллекция из шести неразменных монет номиналом 20 центов, окрашенных под пластинку, по цене 110 долларов. Они представлены в футляре, похожем на футляр для гастрольных музыкантов.







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