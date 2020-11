сегодня



PHIL RUDD — о возвращении в AC/DC



PHIL RUDD в рамках визита в "Let There Be Talk" рассказал о своём возвращении к группу:



«Мы с Angus'ом неплохо переговорили на похоронах Мала и наверстали упущенное. [После того, как я сыграл на альбоме "Rock Or Bust"] происходило безумное дерьмо, но с тех пор я собрался с силами, всё подчистил, собрал небольшую группу, поехал в Европу, немного поиграл и всё такое, и сделал [сольный] альбом. Парни знали, что я всё ещё играю, так что когда я встретился с Angus'ом на похоронах, мы немного поговорили и каким-то образом он просто [спросил меня], готов ли я к [выпуску нового AC/DC] альбома. И он начал писать на следующий день. Он пошёл в студию и сразу же начал писать».



















