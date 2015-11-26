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AC/DC

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13 ноя 2020 : 		 PHIL RUDD — о возвращении в AC/DC

12 ноя 2020 : 		 Новая песня AC/DC

11 ноя 2020 : 		 Лидер AC/DC: «О, у нас полно всяких наработок»

9 ноя 2020 : 		 WALK OFF THE EARTH исполняют AC/DC

8 ноя 2020 : 		 ANGUS YOUNG — о продолжении деятельности AC/DC с Axl'ом

7 ноя 2020 : 		 AC/DC сотрудничают с DC SHOES

6 ноя 2020 : 		 Рассказ о делюкс-издании альбома AC/DC

5 ноя 2020 : 		 Angus Young: «Malcolm до сих пор где-то рядом»

3 ноя 2020 : 		 Видео со съёмок видео AC/DC

31 окт 2020 : 		 Отрывок нового трека AC/DC

30 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового альбома уже лет 20

28 окт 2020 : 		 Вокалист AC/DC рассказал о том, как они с Малкольмом Янгом искали Лох-несское чудовище

26 окт 2020 : 		 Новое видео AC/DC

22 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Спасибо, не кашляю!»

21 окт 2020 : 		 Лидер AC/DC: «Никакого давления при создании альбома не было»

20 окт 2020 : 		 Лидер AC/DC — о том, почему он решил не оставлять партии Малкольма

19 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC опроверг слухи, что на новом альбоме можно услышать Малькольма Янга

17 окт 2020 : 		 Создай лого как AC/DC

16 окт 2020 : 		 Вокалист AC/DC: «Старая магия вернулась»

15 окт 2020 : 		 Умер бывший басист AC/DC

14 окт 2020 : 		 Новые монеты AC/DC

13 окт 2020 : 		 ANGUS YOUNG: AC/DC это группа Малькольма

13 окт 2020 : 		 Участники AC/DC — о возможности участия в виртуальных мероприятиях

12 окт 2020 : 		 Превью нового бокс-сета AC/DC

10 окт 2020 : 		 Новый альбом AC/DC будет доступен в виде бокс-сета

9 окт 2020 : 		 Гитарист AC/DC: «Этот альбом — посвящение Малькольму»
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PHIL RUDD — о возвращении в AC/DC



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PHIL RUDD в рамках визита в "Let There Be Talk" рассказал о своём возвращении к группу:

«Мы с Angus'ом неплохо переговорили на похоронах Мала и наверстали упущенное. [После того, как я сыграл на альбоме "Rock Or Bust"] происходило безумное дерьмо, но с тех пор я собрался с силами, всё подчистил, собрал небольшую группу, поехал в Европу, немного поиграл и всё такое, и сделал [сольный] альбом. Парни знали, что я всё ещё играю, так что когда я встретился с Angus'ом на похоронах, мы немного поговорили и каким-то образом он просто [спросил меня], готов ли я к [выпуску нового AC/DC] альбома. И он начал писать на следующий день. Он пошёл в студию и сразу же начал писать».

AC/DC








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

НELLECTOR


13 ноя 2020, 11:00		Да это ж Николаич с моей офисной проходной!


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