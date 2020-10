сегодня



Новый альбом AC/DC будет доступен в виде бокс-сета



AC/DC выпустят новую работу "Power Up", которая будет доступна на CD, виниле, в цифровом варианте и в виде Limited Edition Deluxe Lightbox с тринадцатого ноября.



Brian Johnson сказал:



«Я не хотел бы быть тем, кто отвечает за выбор первого сингла, правда не хотел бы. Это всё лейбл — и обычно они хороши в этом деле. Как сказал Angus, если вы поставите её, то никаких сомнений не возникнет — это AC/DC! Никто не делает такую музыку. И я считаю, что это прекрасный вариант для первого сингла, хотя на пластинке немало достойных вариантов. Вот почему альбом получился настоящим красавчиком!»



Лимитированное издание будет снабжено неоновым логотипом, который можно включить нажатием кнопки. Помимо самого альбома с 20-страничным буклетом в издание входит специальный USB-кабель, позволяющий подзарядить надпись.



Трек-лист:



"Realize"

"Rejection"

"Shot in the Dark"

"Through the Mists of Time"

"Kick You When You're Down"

"Witch's Spell"

"Demon Fire"

"Wild Reputation"

"No Man's Land"

"Systems Down"

"Money Shot"

"Code Red"







+0 -0



просмотров: 121