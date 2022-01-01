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Вокалист AC/DC хотел бы снова заняться созданием музыки



В новом интервью Billboard вокалист AC/DC Brian Johnson назвал группу всё ещё работающей структурой, но не раскрыл никаких планов относительно будущих гастролей или записей:



«Я бы с удовольствием снова занялся созданием музыки — будь то выступление с кем-то в качестве гостя, будь то живое выступление с ребятами. Я слышал выражение "скорее ад замёрзнет" миллион раз, когда люди говорили: "Я больше не буду этим заниматься". Но я бы с радостью согласился. Я думаю, все надеются создать больше музыки».



Что касается того, почему в предстоящих мемуарах Johnson'a "The Lives Of Brian" так мало говорится о его работе в AC/DC, Brian ответил:



«Я не хотел писать книгу об AC/DC, потому что моя книга не об этом. Это не моя история, я не должен её рассказывать. Эта книга для ребят, или для тех, кто был там с самого начала. Вот о чём я хочу прочитать. Я хочу прочитать, как это было, когда Малкольм и Angus [Young] встретились и сказали: "Так, давайте сделаем это" и взяли барабанщика и вокалиста. Я думаю, было бы потрясающе, если бы подобная книга вышла, если бы кто-то захотел это сделать. Но это не моя книга. И я думаю, что книга о сегодняшнем дне или, скажем, о том, когда я присоединился к группе и до сегодняшнего дня, была бы не более чем каталогом, дневником того, что произошло».







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