15 июн 2021



Гитарист AC/DC рассказал о музыкантах, которые на него оказали влияние



В недавнем интервью немецкому журналу Guitar гитарист AC/DC Angus Young рассказал о тех артистах, которые повлияли на него в раннем возрасте:



«Я немного умел играть на гитаре, но серьёзно сфокусировался на ней примерно в 12 лет, когда в подростковом возрасте я начал уделять ей больше внимания. И примерно когда мне было 13 или 14 лет, на горизонте появился Джими Хендрикс. Когда я впервые услышал песню "Purple Haze", я был в полном восторге: "Как он это делает?" Я был так впечатлён. И Малкольму, моему брату, он тоже понравился, мы были на нескольких концертах. Мы ходили вдвоём на группу THE YARDBIRDS; они приезжали в Австралию. В то время состав команды только изменился. Вроде бы первоначально у них был Jeff Beck. Но позже, когда мы их увидели, у них не было Jeff'a Beck'a, у них был Jimmy Page на гитаре. Это было здорово, потому что в то время такой звук, особенно гитарный, просто бросался в глаза. Это было очень хорошо. Но потом, когда появился Хендрикс, мы все подумали: "Ого! Это другой уровень игры на гитаре". Так что я был большим поклонником всего этого.



Я никогда особо не мог подбирать ноты. Некоторые могут услышать песню и сразу же сыграют её. Я говорил Малкольму: "Давай ты будешь подбирать ноты, а потом покажешь мне". И он так и делал. Он подбирал ноты для всего, что я хотел узнать, а потом просто показывал мне, и я играл так, как он мне показывал... Но на меня повлияло множество стилей. От других членов семьи, которые играли, мы взяли немного Чака Берри, немного блюза, немного народных мелодий. Так, на меня повлияли разнообразные вещи — даже некоторые ранние традиционные джазовые мелодии. Моя сестра давала мне разные пластинки, потому что знала, что мы интересуемся чем-то другим. Это была не только гитара. Я услышал, как Луи Армстронг играет на трубе, исполняет соло, и сказал: "Мне нравятся эти ноты", и я учил ноты... Так что влияние было обширным. Когда я вспоминаю всех исполнителей, которыми я восхищаюсь, их очень много. Вы можете пройти от А до Я — исполнителей великое множество».







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